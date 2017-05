L'art contemporain peut parfois donner lieu à des histoires insolites. C'est le cas avec l'anecdote de Ruairi Gray, étudiant de l'université Robert Gordon, à Aberdeen, dont la blague est allée un peu plus loin que prévu, comme l'a raconté le Daily Mail, le dimanche 7 mai.

Fin avril, l'Écossais de 22 ans s'est rendu à une exposition organisée par sa faculté et intitulée «Regardez les lieux et les espaces qui vous entourent d'un œil neuf». Un peu sceptiques, lui et ses amis se sont amusés à déposer un ananas, sur un présentoir, au cœur de l'exposition. Ils n'imaginaient pas que les gérants du musée le prendraient pour une œuvre d'art.

Une histoire que l'étudiant originaire d'Édimbourg a raconté sur son compte Twitter.

So last week we placed a pineapple next to an art display and come in today and RGU have moved it into a glass display case. Amazing. pic.twitter.com/sMzTUlapDQ

— Lloyd Jack (@LloydJack16) May 1, 2017