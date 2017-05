ADVERTISEMENT

La présente saison de Code F se poursuivra à l’automne sur les ondes de VRAK. La chaîne n’a pas encore confirmé si le magazine humoristique sera ensuite de retour à l’hiver 2018 mais, si c’est le cas, son alignement étoile perdra une joueuse de taille. Mariana Mazza a en effet confirmé qu’elle n’enregistrerait pas de nouveaux épisodes après ceux déjà mis en boîte.

«Je vais me retirer de l’aventure, malheureusement, a avancé la jeune humoriste. Parce que je veux me concentrer sur la scène. J’ai l’impression d’avoir donné tout ce que j’avais à donner, et j’ai besoin d’être concentrée à 100% sur scène.»

En ce qui concerne MED, autre comédie de VRAK où elle apparaît régulièrement, Mariana sera de la série jusqu’en septembre, «et ensuite, on verra», a précisé la principale intéressée.

«Ça dépend de l’ampleur du tournage et du nombre d’épisodes. La charge de travail est exigeante, et je veux être bonne, mais je ne peux pas l’être si je fais quatre shows par semaine. Je dois faire mes spectacles en priorité. Ma vie, c’est la scène. Le reste, c’est secondaire», explique Mariana Mazza.

Et on peut affirmer que sa passion se porte plutôt bien, sa tournée Femme ta gueule étant assurée de continuer pendant au moins trois ans.

«J’ai commencé ma tournée à 26 ans et je vais finir à 30, décrète fièrement l’artiste. Je vais arrêter quand je vais être tannée mais, pour l’instant, j’enjoy en tab*rnak! J’ai beaucoup de fun. 170 shows par année, quatre shows par semaine… C’est malade!»

Mariana Mazza a d’ailleurs offert un précieux cadeau, vendredi dernier, aux admirateurs qui n’ont pas la possibilité de se déplacer pour aller l’applaudir en salle : la représentation de Femme ta gueule qu’elle offrait ce soir-là était retransmise en direct sur sa page Facebook.

«Je suis de bonne humeur, je pense que c’est parfait parce qu’il pleut, y’a rien à la télé, tu vas écouter mon show pis capoter», écrivait la jeune femme sur sa page officielle, quelques heures plus tôt, en milieu d’après-midi, en guise d’invitation à sa communauté d’abonnés, qui ne s’est pas fait prier pour «aimer» et «commenter» en grand nombre.

«Jouer Mariana»

Autre grand bonheur pour Mariana Mazza par les temps qui courent : ses deux rôles au grand écran, dans Bon Cop Bad Cop 2 et De père en flic 2.

Dans le premier cas, Patrick Huard, auteur et producteur du film, a imaginé sur mesure le rôle de MC, une jeune informaticienne survoltée, spécialement pour elle, après l’avoir rencontrée une première fois à Val D’Or, deux ans auparavant. À l’origine, le personnage devait être un garçon, mais Huard a été tellement inspiré par l’énergie de Mariana qu’il a décidé de l’inclure dans le projet. Puis, pour De père en flic 2, l’apprentie comédienne s’est soumise à l’habituel processus d’auditions.

«J’ai eu zéro le sentiment d’imposteur, a relevé Mariana Mazza, à propos de son expérience dans Bon Cop Bad Cop 2. Je l’ai eu un peu plus pour De père en flic, parce que j’avais une audition à passer et ça me gênait un peu. Je ne suis pas prête à faire ça, des auditions ; il y a trop de bons comédiens pour aller choisir une humoriste qui vient à peine de commencer. Ça m’intimide un peu. Mais quand on me dit qu’on a écrit un rôle pour moi, j’embrasse tout ça et j’y vais. Je n’ai aucune honte à accepter.»

Mazza confie que le fait que la MC de Bon Cop Bad Cop 2 lui ressemble a facilité son travail sur le plateau de tournage. Elle n’aurait pas été prête, dit-elle, à plonger dans la composition d’un rôle aux antipodes de sa personnalité.

«Je n’aurais pas été prête à aller ailleurs si je n’avais pas commencé par le début, a-t-elle nuancé. On y va une chose à la fois. Même chose dans De père en flic ; ce sont deux rôles très proches de moi. Si je veux aller plus loin, je vais devoir prendre un cours et m’asseoir pour le faire. Là, j’ai confiance envers le résultat, puisque je me joue, moi. Si les gens trouvent que mon personnage est mal joué, malheureusement, ils se mettent un doigt dans l’œil, parce que je joue Mariana. Et qui est mieux pour incarner Mariana que Mariana?»

«Par contre, si on m’offrait un rôle très loin de moi, pour lequel je devrais perdre ou prendre du poids, par exemple, ce serait une autre game et je ne suis pas prête à ça. J’aimerais beaucoup le faire, mais pas tout de suite. Une fois que j’aurai digéré et encaissé tout ça, je passerai à autre chose. Mais pas maintenant.»

De Bon Cop Bad Cop 2, qui prend l’affiche ce vendredi, 12 mai, Mariana Mazza soutient que l’histoire est «plus rayonnante, plus bubbly, plus positive» que celle du premier volet, sorti en 2006.

Celle qui affirme ne pas être spécialement adepte de cinéma d’action, mais de bonnes œuvres en général, avoue quand même avoir vu Terminator 2 «mille fois».

«C’est un de mes meilleurs films au monde», a-t-elle sifflé.