Toronto ne serait rien sans ses ratons laveurs.

Il y a celui qui a rôdé dans le métro à l'heure de pointe, l'aventurier qui a grimpé sur une grue de construction de 200 mètres, celui dont la mort a provoqué une effusion d'émotions, et maintenant — il y a celui qui a accueilli les passagers à l'aéroport.

Cameron Graham a publié une vidéo de la petite bête suspendue au plafond. Il a raconté au Toronto Star qu'il a remarqué l'animal alors qu'il était en train d'attendre l'arrivée de sa femme à l'aéroport international Pearson à Toronto.

At Toronto Pearson Airport, we spotted this little fellow checking to see who had come off the flight from Edmonton. pic.twitter.com/m2nSdrxwXt

— Cameron Graham (@camerongraham) 6 mai 2017