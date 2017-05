Ces signes prouvent que vous n'utilisez pas le bon produit pour vos cheveux

ADVERTISEMENT

Ce produit est-il réellement adapté à vos cheveux? Est-il suffisamment efficace pour vous? Voici des signes qui vous permettront en tout cas de juger s'il ne vous convient pas.

Ça gratte

Depuis que vous vous nettoyez les cheveux avec votre nouveau shampooing, ça vous picote, ça vous grattouille et, au bout de quelques utilisations, de petites plaques rouges apparaissent. Pas de panique, c’est sûrement que ce shampooing est trop agressif pour votre cuir chevelu, car certains tensio-actifs ou agents moussants peuvent être trop décapants. La solution? Utiliser des shampooings doux. Attention pas de produits pour bébé, car ils ne sont pas du tout adaptés au pH de notre cuir chevelu d’adulte!

J’ai des pellicules!

Pas très esthétique sur une jolie petite robe noire, les pellicules sont de petites peaux mortes qui colonisent notre cuir chevelu. Elles peuvent survenir suite à un mauvais rinçage, car en restant sur notre crâne, le nettoyant va assécher le cuir chevelu et favoriser leur apparition. Elles peuvent aussi apparaître en cas de stress ou de fatigue ou être dues à un champignon. Dans tous les cas, si leur présence persiste, on consulte un professionnel de santé.

Mes cheveux sont gras sans raison

Vous avez changé de shampooing et depuis vous êtes obligé de vous laver les cheveux tous les jours! Dans ce cas aussi, on change de produit! Cela peut être du à la présence trop importante de silicones qui alourdissent le cheveu ou, à des agents nettoyants qui décapent le cuir chevelu qui va, en réaction, sécréter trop de sébum afin de se protéger. On évite aussi les rinçages trop chauds et les agressions climatiques comme les expositions au soleil ou les brushings trop chauds…

Mes pointes sont sèches

D’habitude normaux, vos cheveux deviennent depuis peu secs, cassants et difficiles à démêler. Là aussi, on change notre routine capillaire! On bannit les nettoyants riches en silicones qui plastifient le cheveu et finissent par l’étouffer. On opte pour des shampooings nourrissants et réparateurs. Attention aussi aux sulfates et bien sûr on évite tout ce qui fragilise la fibre capillaire comme les lavages trop fréquents et l’abus de soleil et de piscine.





Close  Sélection de soins pour cheveux zéro nuisance sur  

Composée d’ingrédients bios, l’Huile capillaire nourrissante bio de Weleda est un condensé d’huile d’arachide fine et d’extraits végétaux (trèfle, bardane), le tout certifié NaTrue. Une douceur bienvenue pour les cheveux abîmés. (19,50$, dans les magasins de produits naturels, au www.weleda.ca et au www.well.ca)

Sans sulfate ni parabène, le Shampooing à l’huile d’argan de CHI lustre, hydrate et protège grâce à un combo de protéines de soie, d’huiles d’argan et de moringa. De quoi dire oui à la marque CHI. (18$, en salon, infos au 1 800 361.1942)

Sans sulfate, le Bain Discipline Fluidéaliste de Kerastase lisse la crinière grâce à une formule crème aussi douce que celle des soins pour bébé. (42$, en salon, www.kerastase.ca)

Sans silicone, sans parabène ni colorant, la Brume Brillance diaphane d’Herbal Essences Naked ajoute une touche de lustre en quelques jets légers. Magique! (8,49$, en pharmacie, épicerie et grande surface)

Parce qu’il est sans parabène, sans phtalate, sans colorant synthétique ni sulfite (le sodium laureth sulfate est un détergent connu pour ses propriétés irritantes), le Shampooing Soin douceur de Caudalie convient à toutes, sans exception. Et c’est tant mieux. (18$, chez Jean Coutu, Sephora, Murale, Ogilvy et au spa Caudalie du Dix30)

Sans silicone ni parfum synthétique, le Tonique épaississant d’Aveda est une bruine coiffante qui lustre et gonfle les cheveux de façon naturelle. Son secret : l’amia, une plante ayurvédique connue depuis des millénaires pour son impact sur la crinière. (34.50$, en salon Aveda)

Sans alcool, sans savon, sans silicone, sans colorant et sans parabène, mais avec juste ce qu’il faut d’eau thermale et d’extrait végétal apaisant, le Shampooing Dermo-apaisant hypoallergène Dercos de Vichy a été formulé expressément pour les cuirs chevelus sensibles. Avis à… toutes! (17,50$, en exclusivité en pharmacie)

Sans sulfate, le Shampooing Phytovolume Intense de Phyto redonne du oumph aux cheveux fins via une formule concentrée en extraits marins (chitine, algues rouges) et végétaux (millefeuille, etc.). On aime quand la nature nous fait ainsi la part belle. (24$, en pharmacie et chez Sephora)

Le Shampoooing régénérateur de Wella Professionals Elements contient tout ce qu’on aime… et rien de ce que l’on proscrit, à savoir les sulfates, les parabènes, les colorants et les silicones classiques. Un soin élémentaire… (22$, en salon, infos au www.wella.com)

Sans eau, le Carré Lissant de Kérastase offre un tout autre genre de douceur, soit le plaisir d’une retouche antifrisottis express et tout-aller. Pratique, non? (35$, en salon et au www.kerastase.ca)  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée