Il n’existe aucune vacance en famille plus magique qu’une visite dans un parc Disney. Porter ses oreilles de souris et profiter de toutes ces attractions sous un soleil chaud est une expérience de rêve. Que ce soit un tour dans une tasse de thé géante ou une visite à Pandora - The World of Avatar au Walt Disney World Resort, en Floride, ou encore un séjour au Disneyland Resort, en Californie, pour y voir certains de vos super-héros préférés, voici huit raisons pour lesquelles votre famille devrait profiter de l’été dans un parc Disney cette année.

La magie de Disney

L’équipe d’Imagineers de Disney invente, conçoit et construit les attractions de parcs thématiques Disney. Des édifices détaillés aux attractions et spectacles interactifs, le Walt Disney World Resort et le Disneyland Resort donnent vie à vos histoires Disney préférées. Cette année, les Imagineers vous proposent de vivre l’expérience Pandorienne à Walt Disney World grâce à Pandora — The World of Avatar, un tout nouvel environnement qui célèbre la puissance de la nature.

La variété

Mettre un peu de variété dans notre vie la rend plus excitante, et les parcs Disney de la côte est et de la côte ouest vous offrent tout ce que vous pourriez souhaiter comme divertissements. Au Disneyland Resort, en Californie, vous pourrez profiter de deux fantastiques parcs thématiques — le parc Disneyland et Disney California Adventure — chacun d’eux vous proposant des attractions telles que Cars Land et The Little Mermaid — Ariel’s Undersea Adventure.

Quant à Walt Disney World, il vous propose quatre parcs thématiques différents : la pléthore d’attractions de Magic Kingdom, la vie sauvage de Disney’s Animal Kingdom, le monde d’innovations d’Epcot et les attractions interactives de Disney’s Hollywood Studios. L’immense centre de villégiature vous propose également deux parcs aquatiques thématiques, quatre parcours de golf, des spas, un complexe sportif, et bien plus!

Nouvelles attractions

Walt Disney a un jour dit que Walt Disney World «continuera de grandir tant qu’il restera de l’imagination sur cette planète». Et il avait raison, car les nouvelles attractions sont une des bonnes raisons de visiter un de nos parcs cet été. Le nouveau trésor de la Floride est Pandora - The World of Avatar, un tout nouvel environnement basé sur l’immense succès du réalisateur James Cameron, «AVATAR», qui vient ajouter un côté luxuriant et audacieux au parc Disney’s Animal Kingdom. Du côté de la côte ouest, ne manquez pas «Summer of Heroes» présenté au parc Disney California Adventure. Vous pourrez y vivre la toute nouvelle attraction interactive «Guardians of the Galaxy Mission : BREAKOUT!» et ce sera également une chance pour les jeunes et les moins jeunes de rencontrer quelques-uns des Avengers.

Connaître ses classiques

Rien ne se compare à un étourdissant tour de tasse de thé géante dans le manège Mad Tea Party. N’oubliez surtout pas les Matterhorn Bobsleds de Disneyland ou une balade sur le Big Thunder Mountain Railroad de Walt Disney World. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles ces attractions existent depuis tout ce temps.

Une architecture à faire rêver

L’emblématique Château de la Belle au Bois dormant trône au centre du parc Disneyland depuis son ouverture en 1955 avec ses pignons fantaisistes aux tons pastel qui ont été photographiés par des millions de visiteurs. Et le Cinderella Castle de Walt Disney World, un palais orné de manière royale où tous les rêves sont possibles, est tout aussi majestueux. Une visite dans un des parcs Disney vaut la peine ne serait-ce que pour vous faire prendre en photo devant un de ces magnifiques châteaux.

Spectacles et divertissements

Les parcs de la côte est et de la côte ouest proposent des spectacles divertissants pour tous les membres de la famille. Anna, Elsa et Olaf vous feront revivre vos scènes préférées du film «Frozen» dans une production théâtrale à grand déploiement que vous pourrez admirer au parc Disney California Adventure. En Floride, vous pourrez vous régaler de la toute nouvelle expérience «Music of Pixar Live!», un hommage philharmonique aux musiques des films «Cars», «Toy Story» et bien d’autres.

Rencontrez vos personnages Disney préférés

Il n’y a qu’un seul endroit où vous pourrez serrer la patte de Mickey Mouse, sautiller en compagnie de Tigrou, saluer bien bas les princesses de Disney ou tomber face à face avec vos super-héros préférés.

À table

Toutes ces attractions vous ouvriront sans aucun doute l’appétit. Heureusement, ce ne sont pas les options qui manquent quand vient le temps de passer à table. Une fringale? On ne se trompe jamais avec un délicieux churro saupoudré de sucre ou une barre de crème glacée en forme de Mickey.

Victoria & Alberts, au Walt Disney World Resort, complètera à merveille votre journée avec son menu raffiné qui propose, entre autres, des roulés de saumon fumé au très rares truffes blanches, et que dire du burger de bœuf de Kobé au restaurant Yak & Yeti du parc Disney’s Animal Kingdom. Vous pourrez même découvrir les succulentes spécialités Na’ vi à la Satu’ li Canteen de Pandora.

Le park Disney California Adventure vous invite quant à lui au Flo’s V8 Cafe, l’endroit idéal où faire le plein d’un délicieux lait frappé aux fraises «vintage», mais nous vous recommandons d’essayer le Café Orleans du park Disneyland et ses délicieuses spécialités Cajun.

Réservez dès maintenant votre séjour au Walt Disney World ou Disneyland Resort. Avec nos offres spéciales offertes des deux côtés du continent, cet été est le moment rêvé pour visiter un parc Disney! Vous trouverez les offres pour le Walt Disney World Resort ici et celles pour le Disneyland Resort ici.