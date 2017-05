Lévis aura son Festibière

william87 via Getty Images

Après sept ans d'existence, le Festibière de Québec prend de l'expansion. Il s'installera au quai Paquet à Lévis, du 30 juin au 2 juillet 2017.

C'est dans l'optique d'offrir une nouvelle expérience aux amateurs de bière que les organisateurs du festival ont décidé de s'installer sur la Rive-Sud cet été. Les promoteurs Sébastien Huot et Alexandre Caron sont « tombés en amour avec le site » du quai Paquet.

Une trentaine de microbrasseurs seront présents. Parmi eux, la Microbrasserie de Bellechasse et les Brasseurs au coeur du Saint-Laurent, qui participeront pour la première fois au Festibière.

Bière et art

La version lévisienne du Festibière se démarquera par sa touche artistique. Des artistes visuels seront sur place pour offrir des performances en direct sur des canevas.

«L'art fait partie de l'ADN des microbrasseries.» - Alexandre Caron, copromoteur du Festibière

Le maire de Lévis se réjouit de la venue de l'événement dans sa ville. Gilles Lehouillier croit qu'il s'inscrit parfaitement dans un objectif plus global : « créer une magnifique ceinture verte entre les deux rives, faire en sorte que le fleuve devienne un trait d'union et élargir les possibilités d'évasion pour les gens. »

Le budget de l'événement est de 300 000 $. « On a fait une entente avec la ville de Lévis pour un an », explique Sébastien Huot. Il ajoute que l'objectif est d'en faire un événement récurrent et identitaire à Lévis.

