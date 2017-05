Les Alouettes repêchent Fabion Foote avec leur premier choix

ADVERTISEMENT

Un thème s'est dégagé des propos du directeur général des Alouettes Kavis Reed quand il a commenté les différents joueurs sélectionnés lors de son premier repêchage à la barre de l'équipe: la ténacité.

À la fin d'une longue soirée, Reed semblait satisfait de sa récolte de huit joueurs, même si l'équipe ne disposait pas de choix en première ronde au repêchage canadien de la LCF.

Prenant finalement la parole pour une première fois au 12e rang, Reed a opté pour du renfort en défensive en jetant son dévolu sur le joueur de ligne défensive de l'Université McMaster Fabion Foote.

Originaire de North York, en Ontario, Foote a disputé 25 rencontres de saison régulière en quatre saisons dans l'uniforme des Marauders, récoltant 43 plaqués défensifs, 6,5 sacs et un total de 13 plaqués pour des pertes.

"Il est un joueur polyvalent et nous croyons qu'il peut jouer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur sur la ligne défensive, a mentionné Reed lors d'une entrevue téléphonique avec La Presse canadienne. Il est un joueur tenace avec de bonnes habiletés techniques. Il est très fort et très athlétique et il vient fortifier notre ligne défensive."

Mesurant six pieds deux pouces et pesant 285 livres, il avait aidé les Marauders à atteindre la finale de la Coupe Vanier en 2014, avant de voir son équipe s'incliner contre les Carabins de l'Université de Montréal.

Foote était classé au 18e rang par la centrale de recrutement de la LCF.

Au troisième tour, les Alouettes ont sélectionné le demi défensif de l'Université Henderson State Dondre Wright avec le 20e choix au total. Reed a ensuite opté pour le receveur de l'Université de la Colombie-Britannique Alexander Morrison lors du quatrième tour, avec le 29e choix.

Avec leurs autres choix, les Alouettes ont ajouté à leur récolte le joueur de ligne offensive de l'Université Carleton Zach Annen (5e ronde, 39e au total), le receveur de l'Université Carleton Malcolm Carter (6e ronde, 45e au total), le receveur de l'Université de Calgary Denzel Radford (6e ronde, 48e au total), le demi défensif de l'Université d'Ottawa Ty Cranston (7e ronde, 56e au total) et l'ailier rapproché du Vert & Or de l'Université de Sherbrooke Oumar Touré (8e ronde, 65e au total).

Concernant la sélection de trois receveurs, Reed a précisé que Radford était un ancien secondeur et que c'était ses qualités sur les unités spéciales qui ont impressionné les recruteurs des Alouettes.

"Quand vous regardez les vidéos sur les unités spéciales, ça ne prend pas de temps pour voir à quel point il est un jeune homme tenace, a raconté Reed. Il a un flair exceptionnel pour réussir des jeux. Nous croyons d'abord avoir mis la main sur un athlète. Nous ne l'utiliserons peut-être pas comme receveur."

Reed était aussi heureux d'avoir mis la main sur Carter, un receveur de six pieds six pouces pouvant encore disputer deux saisons au niveau universitaire. Il a qualifié sa sélection de "coup de circuit potentiel".

Ekakitie, l'élu des Bombers

Plus tôt dans la soirée, c'était sans surprise que les Blue Bombers de Winnipeg avaient sélectionné le joueur de ligne défensive Faith Ekakitie au premier rang.

Selon des informations, les Bombers avaient déjà commencé à négocier un contrat avec l'Ontarien âgé de 24 ans avant le début du repêchage.

Évoluant à l'Université d'Iowa, Ekakitie était le cinquième meilleur espoir disponible selon la centrale de recrutement de la LCF. Les premiers joueurs sur la liste ont toutefois été courtisés par la NFL, réduisant l'intérêt au nord de la frontière.

Le colosse de six pieds un pouce et 304 livres a réussi 37 plaqués la saison dernière.

Au deuxième rang, les Roughriders de la Saskatchewan ont opté pour le secondeur de UCLA Cameron Judge.

Les Lions de la Colombie-Britannique ont ensuite sélectionné le receveur de l'Université McMaster Daniel Vandervoort.

Le joueur de ligne défensive Junior Lake a été le premier joueur provenant d'une université québécoise à être sélectionné. Le membre des Carabins de l'Université de Montréal a été choisi par les Lions au septième rang.

La deuxième ronde a été plus fructueuse pour les espoirs du Québec. Le joueur de ligne offensive du Rouge et Or de l'Université Laval Jean-Simon Roy (14e rang, Eskimos d'Edmonton), le joueur de ligne offensive des Redmen de l'Université McGill Qadr Spooner (15e rang, Blue Bombers) et le porteur de ballon du Vert & Or de l'Université Sherbrooke Anthony Gosselin (18e rang, Rouge et Noir d'Ottawa) ont trouvé preneur.

En tout, 15 joueurs des universités québécoises ont été repêchés.