Le Texas est un mystère pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de le visiter. Entouré de préjugés, l’état « le plus américain » des États-Unis est pourtant très intéressant à visiter, surtout si l’on s’éloigne des grands centres touristiques. Situé à la frontière du Mexique et du Nouveau-Mexique, le Texas est un état de contrastes où la température moyenne annuelle oscille autour de 20 degrés. On s’y rend pour une immersion totale dans le pays de l’oncle Sam, ses températures clémentes et ses paysages variés qui oscillent entre désert aride et vallée verdoyante.

Ses principales villes sont Austin, San Antonio et Houston. Austin est considérée par plusieurs comme la capitale des arts et de la musique, Houston est l’épicentre commercial du pays tandis que San Antonio est plutôt... la campagne texane!

Moins prisée que ces voisines, San Antonio est pourtant la deuxième plus importante ville du Texas. Surnommée « La Petite Venise » à cause de ses nombreux canaux qui traversent la ville, San Antonio est remplie d’histoires. Plusieurs sites historiques tels que l’Alamo valent le détour (où Davy Crockett et ses troupes trouvèrent la mort en 1836 en résistant à l’armée mexicaine) et ses nombreuses missions coloniales espagnoles sont reconnues comme étant le premier site du patrimoine mondial de l’UNESCO au Texas.



L’Alamo.

La magnifique « San Antonio River Walk » (d’où la ville tient son surnom de « Petite Venise ») qui traverse la ville sur une longueur de 3,5 kilomètres est également un incontournable. Il est possible de s’y promener à pied ou de faire un tour de « water taxi », de jour comme de soir.





La « San Antonio River Walk »

Où manger

Loin de la cuisine "tex mex", on retrouve d'excellentes tables tenues par des chefs visionnaires et créatifs un peu partout dans la ville. Le quartier historique de « Pearl » est devenu, au fil du temps, le coin hipster par excellence où l’on retrouve de nombreux restaurants et cafés branchés. Un marché public y est également tenu deux fois par mois.

Le restaurant Cured at Pearl à lui seul vaut le détour. Le nom du restaurant est en l’honneur du chef-propriétaire, Steve McHugh’s, qui est un survivant du cancer. Au Cured, on déguste d’excellentes viandes et charcuteries dans une ambiance très « cool ».



curedatpearl.com

Le restaurant Botika vaut également le détour pour sa cuisine nikkei (fusion japonaise-péruvienne) aussi délicieuse qu’originale. Le menu comprend plusieurs plats à partager, l’ambiance y est très décontractée et festive et le décor, très coloré (tout comme sa cuisine)!





www.botikapearl.com

Où dormir

La Cantera Resort & Spa est un havre de paix situé dans le « Texas Hill Country ». L’hôtel est un établissement de la prestigieuse collection Destination Hotels, qui souhaite que l’hôtel fasse partie intégrante du voyage et offre une expérience authentique aux voyageurs. C’est d’ailleurs exactement ce que l’on expérimente lorsqu’on séjourne à La Cantera, situé juste en retrait du centre-ville de San Antonio. Le spa est absolument exceptionnel et offre une vue magnifique sur les montagnes et les vallées. Le restaurant de style « ranch chic », tenu par le chef Andrew Weisseman, récipiendaire d’un prix James Beard, est absolument parfait. Tout, dans cet hôtel, est inoubliable et surtout, offre une expérience tout à fait « texane ».



La Cantera Resort & Spa est situé en pleine campagne texane

Pour les amateurs de sport, San Antonio est également la ville des Spurs, une équipe de basketball de la NBA. La salle omnisports AT&T Center présente, en plus des matchs sportifs, de nombreux spectacles et événements à longueur d’année.

Pour plus d’information sur San Antonio, www.visitsanantonio.com