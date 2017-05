ADVERTISEMENT

Belle prise. Les deux acteurs Jesse Eisenberg et Alexander Skarsgård seront les têtes d’affiche de The Hummingbird Project, le prochain film de Kim Nguyen. Le réalisateur de Rebelle commencera le tournage de son sixième long métrage en octobre 2017 à Montréal et aux États-Unis.



Ancré dans le milieu impitoyable des transactions boursières, The Hummingbird Projet dresse le portrait d’une société de plus en plus numérique. L’Américain Jesse Eisenberg (nommé aux Oscars pour The Social Network) et le Suédois Alexander Skarsgård (Melancholia, Big Little Lies) y interprètent Vincent et Anton, deux cousins new-yorkais d’origine russe qui espèrent faire fortune en construisant un câble en fibre optique reliant le Kansas et le New Jersey.



«Jesse et Alexander sont le duo idéal, a déclaré Kim Nguyen par voie de communiqué. C'est un film qui parle des excès de notre système financier, mais à son centre il s'agit d'une aventure qui a du cœur et de l'âme.»



Dépeint comme une épopée moderne à la Don Quichotte sur le rêve américain, le film écrit par Kim Nguyen et produit par la boîte montréalaise Item 7 (Bon Cop Bad Cop 2, Brooklyn, Café de flore) raconte les espoirs brisés de deux hommes aveuglés par l’appât du gain et la réussite financière. Malgré les embuches et les jalousies, le tandem trouvera force et réconfort auprès de leurs proches.

La sortie dans les salles de The Hummingbird Project est prévue pour l'automne 2018.

