ADVERTISEMENT

Comme prévu, le sommet des inondations sera atteint entre aujourd'hui lundi et mercredi, a indiqué le ministre de la Sécurite publique, Martin Coiteux. Et à compter de mercredi, le niveau des eaux commencera enfin à baisser.

Le ministre a rencontré la presse à 8h lundi matin à Montréal, aux côtés de ses collègues des Transports, Laurent Lessard, et de l'Environnement et du Développement durable, David Heurtel.

Jimmy Potvin, directeur des mesures d'urgence à la Sûreté du Québec était également présent, de même que le brigardier général Hercule Gosselin, commandant de la 2e division des Forces armées canadiennes.

Lundi matin, 2426 résidences étaient inondées et 1520 personnes avaient été évacuées, a précisé le ministre Coiteux. De même, 146 municipalités du Québec étaient touchées par ces inondations.

"Les signes encourageants, c'est que le niveau des eaux va cesser de monter. C'est très important de rementionner ça. On atteint les maximums maintenant", a résumé le ministre Coiteux, qui est aussi ministre des Affaires municipales.

Mais avant que les niveaux baissent de façon notable dans certaines régions, comme Rigaud, cela va prendre du temps, a-t-il prévenu. Les citoyens touchés devront donc s'armer de patience.

"On s'attend, avec les prévisions actuelles du point de vue de la météorologie, avec les prévisions actuelles sur les débits, on s'attend à ce que graduellement, les niveaux d'eau atteints dans les secteurs inondés commencent à baisser à partir de mercredi. Ça peut commencer un peu avant dans certains secteurs. Mais ils sont très hauts ces niveaux-là. Et ça va prendre un certain temps avant que l'eau retrouve son lit habituel. Alors il faut être patient. Mais je le sais que c'est dur", s'est exclamé le ministre Coiteux.

Close  Les inondations au Québec (2017) sur  

Gatineau, 7 mai 2017

Rigaud, 7 mai 2017

Rigaud, 7 mai 2017

Rigaud, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Pierrefonds, 7 mai 2017

Pierrefonds, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Pierrefonds, 7 mai 2017

Pierrefonds, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Luskville, 7 mai 2017

Luskville, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Philippe Couillard, Rigaud, 7 mai 2017

Rigaud, 6 mai 2017

Rigaud, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Bizard, 6 mai 2017

Ile Bizard, 5 mai 2017  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





Débit

De son côté, le ministre de l'Environnement a expliqué que neuf barrages se trouvent dans le bassin versant de la rivière des Outaouais et que les trois autorités qui en sont reponsables - Hydro-Québec, les gouvernements fédéral et provincial au Québec - les géraient afin de ralentir le plus possible le débit d'eau.

"Ces efforts-là font en sorte que jusqu'à maintenant, ces barrages, ces réservoirs ont réussi à retenir plus de 2500 mètres cubes-seconde d'eau, ce qui équivaut à un niveau de plus de 50 centimètres pour le lac des Deux-Montagnes", a précisé le ministre Heurtel.

"On les utilise à plein régime, on va jusqu'à la limite possible, tout en ne menaçant pas l'intégrité structurale de nos barrages, de nos réservoirs. Mais le travail se poursuit", a-t-il ajouté.

"Depuis mardi dernier jusqu'à hier (dimanche), on avait vu une augmentation du niveau du lac des Deux-Montagnes d'à peu près un mètre, ce qui est énorme. Nos débits et nos modèles, depuis jeudi dernier, nous indiquaient qu'on atteindrait le débit record de près de 9000 mètres-cubes d'eau à la seconde. Nous sommes à 8900 mètres cubes" présentement, a précisé le ministre de l'Environnement.

Mais bonne nouvelle: ce débit commence maintenant à ralentir, a-t-il pris soin de souligner.

Disparition et soldats

Les Forces armées ont aussi fait le point sur leur intervention.

Le brigadier général Gosselin a précisé qu'à la fin de la journée, lundi, 1650 soldats auront été affectés aux régions touchées, dont 90 pour cent en soutien aux pompiers et policiers.

La Sûreté du Québec attribue par ailleurs la disparition d'un père et de sa fillette à la crue des eaux, à Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie.

L'homme de 37 ans et sa fillette de 2 ans se seraient aventurés sur une route qui n'était pas praticable. Selon ce qu'a relaté Jimmy Potvin, le niveau d'eau était tel que la voiture a été emportée et transportée vers la rivière. Les autorités étaient encore à leur recherche, lundi matin.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter