ADVERTISEMENT

Il est "le mec à la casquette". Sur la scène de l'esplanade du Louvre aux côtés du nouveau président de la République, un homme a rapidement fait de l'ombre à Emmanuel Macron devant la Pyramide sur les réseaux sociaux.

Casquette vissée sur la tête, en coton ouaté dans le froid parisien, il a fait sensation au moment de la photo de famille et de la Marseillaise ce dimanche 7 mai après le discours du président Macron.





Après son apparition sur la scène du Louvre, tout le monde a cherché à savoir qui il était.

Ce jeune militant, rapidement surnommé "le mec à la casquette" sur les réseaux sociaux s'appelle Morgan Simon. Selon nos informations, ce militant du mouvement "En Marche!" habite à Nantes où il tient une franchise de Pizza Hut.

Dans l'euphorie de la victoire de son champion, Morgan Simon précise son rôle auprès de Macron au HuffPost: "Dans mon département de Loire-Atlantique, je m'occupais de la mobilisation pour la campagne présidentielle, explique-t-il. J'étais bénévole dans les meetings d'En Marche! au niveau de la logistique. Rien de bien fou mais j'étais là depuis le début du projet".

Il y a 1 an j'adhérais à @enmarchefr ! Que de chemin fait, de bonheurs, de fous rires & de belles rencontres (my bro @JeanGaborit) #EnMarche pic.twitter.com/xmOuAK3cyx — Morgan Simon (@MoorganSimon) 6 avril 2017

Face au buzz qui lui est tombé dessus, le militant tient à dire qu'il n'avait rien prémédité. "L'équipe de Macron cherchait des personnes pour aller sur scène et chanter la Marseillaise, raconte celui qui ne lâche jamais sa casquette. Je me suis placé derrière lui sans me rendre compte que j'étais dans le champ des caméras".

Heureux de l'issue du vote, Morgan Simon a pu féliciter en personne Emmanuel Macron. "C'est l'aboutissement de tous nos efforts pour ce candidat. Et je l'ai félicité en tant que nouveau président de la République".