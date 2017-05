Les internautes s'inquiètent du 666 dans le résultat d'Emmanuel Macron

ADVERTISEMENT

Comme si son discours devant la pyramide du Louvre ne suffisait pas... Au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, les résultats consolidés l'ont donné élu avec 66,06% des voix contre Marine Le Pen. 666...

Après la pyramide, la figure géométrique emblème des Illuminati (cette société secrète qui aurait infiltré gouvernements et grandes entreprises pour diriger le monde à l'insu de tous), l'apparition du "chiffre du diable" dans le score (non définitif) du candidat En Marche a remis une pièce dans la machine et fait paniquer complotistes et certains croyants.

Christine Boutin a notamment évoqué ce chiffre ce lundi 8 mai. "Sans commentaire", a tweeté la présidente d'honneur du Parti chrétien-démocrate.

#Presidentielle2017: Dans une confusion totale sur la signification de chaque vote #Macron gagne avec 66,06% . Sans commentaire — christine Boutinن (@christineboutin) May 8, 2017

D'autres (ici un prêtre) ont partagé le passage de la bible d'où découle ce fameux chiffre.

"Que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la Bête, c'est un chiffre d'homme : son chiffre, c'est 666" (Ap 13, 18) pic.twitter.com/6l1EbSPFYb — Thomas Michelet OP ‏ (@ThMichelet) May 8, 2017

La coïncidence a été mise en avant par de nombreux internautes depuis dimanche soir. Essentiellement des détracteurs du 8e président de la Ve République ou des votants n'ayant pas retrouvé leur candidat au second tour.

Macron élu avec 66.06% des voix soit 666,va falloir l'exorciser juste par mesure de sécurité! #Presidentielle2017 pic.twitter.com/KUhhWxKlwJ — Garion63 (@Garion63Nicolas) May 8, 2017

666

Le nombre de la Bête ou le chiffre du diable

la Bête de l'Apocalypse — pic.twitter.com/MjZJKwsCIU — notre jeanne d'arc (@notrejeannedarc) May 8, 2017

Les amateurs de théorie du complot s'en donnent à cœur joie, d'autres s'amusent simplement de la coïncidence ou de la réaction de Christine Boutin.

Macron élu le jour de la Saint-Michel avec 66,06 % des voix

666 le nombre du démon

Discours devant la pyramide maçonnique de Mitterand — Dagobert II (@Dagobert_II) May 8, 2017

Macron gagne avec 66,06% des voix et célèbre devant la pyramide du Louvre qui compte...666 plaques de verre. #JDCJDR — Master R π (@rafaelperrin) May 8, 2017

Heureusement, les chiffres définitifs donnés par le ministère de l'Intérieur ce lundi donnent Emmanuel Macron élu avec 66,10% des voix. Vade retro satana.

MISE À JOUR: Ce mardi en début d'après-midi, Christine Boutin a pris ses distances avec ceux qui interprètent son premier tweet comme étant une réaction au chiffre 666.

