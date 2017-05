ADVERTISEMENT

Plusieurs établissements scolaires de l'agglomération de Montréal et ailleurs au Québec seront fermés dans la journée de lundi, en raison des inondations qui touchent la province.

Montréal et l'Ouest de l'île

Le Collège Sainte-Marcelline, le Collège Beaubois, le Collège Charlemagne et le Cégep Gérald-Godin seront fermés lundi.

La Commission scolaire Lester B. Pearson a annoncé la fermeture de tous ses établissements pour la journée de lundi. Il s'agit notamment des écoles primaires de Beechwood, Kingsdale, St Anthony, St Charles, Christmas Park, Dorset, et Terry Fox, ainsi que des écoles secondaires de Pierrefonds Comprehensive, Beaconsfield, Macdonald, et Riverdale. Les centres d'emploi Sources Adult et West Island seront également fermés. On prévient également qu'aucun transport ne sera en service à partir de l'Île Bizard et que des retards sont à prévoir.

La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys a annoncé la fermeture de plusieurs établissements de l'Ouest de l'île de Montréal pour la journée de lundi.

Les écoles primaires suivantes sont visées : Joseph-Henrico, Beaconsfield, Saint-Rémi, Dollard-Des Ormeaux, du Bois-de-Liesse, Saint-Luc, Gentilly, Émile-Nelligan, Jacques-Bizard, Jonathan-Wilson, Sainte-Geneviève, du Grand-Chêne, Harfang-des-Neiges, Lalande, Murielle-Dumont, Perce-Neige, Saint-Gérard, Marguerite-Bourgeoys, Pointe-Claire, Saint-Louis, et du Bout-de-l’Isle.

Les écoles secondaires suivantes seront également fermées : des Sources, Dorval-Jean-XXIII, Félix-Leclerc, Saint-Georges, et l'école spécialisée John-F.-Kennedy.

De plus, le Centre d'éducation des adultes Jeanne-Sauvé et le Centre de formation professionnelle des métiers de la santé seront fermés pour la journée.

Close  Les inondations au Québec (2017) sur  

Gatineau, 7 mai 2017

Rigaud, 7 mai 2017

Rigaud, 7 mai 2017

Rigaud, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Pierrefonds, 7 mai 2017

Pierrefonds, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Pierrefonds, 7 mai 2017

Pierrefonds, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Philippe Couillard, Rigaud, 7 mai 2017

Rigaud, 6 mai 2017

Rigaud, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





Vaudreuil-Dorion

La Commission scolaire des Trois-Lacs a annoncé que plusieurs écoles et leurs services de garde seront fermés lundi. Les établissements visés sont les suivants : l'école secondaire de la Cité-des-Jeunes, le centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie, le centre des Belles-Rives, l'école Brind'Amour, l'école Ste-Madeleine, l'école Saint-Michel, l'école du Papillon-Bleu (pavillons Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Trinité) et le centre administratif et culturel.

Saint-Eustache

La Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles a annoncé que l'École des Perséides et le pavillon des Primevères, située à Pointe-Calumet, sera fermée lundi. Le transport scolaire sera suspendu, mais le service de garde demeure ouvert.

On prévient également que le transport scolaire sera limité dans plusieurs secteurs de Saint-Eustache, ce qui pourrait entraîner des retards et empêcher les autobus d'arrêter à certains endroits. On demande donc aux parents d'être vigilants afin qu'aucun enfant ne soit laissé seul à un arrêt d'autobus.

Saint-Jérôme

La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord a annoncé que l'école Saint-André et son service de garde seront fermés lundi. Le service de garde de l'école Saint-Hermas sera toutefois ouvert toute la journée et acceptera les écoliers de l'école Saint-André.

Outaouais

La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a annoncé la fermeture de tous ses établissements lundi, incluant son centre administratif, ses écoles primaires et secondaires, ses centres de formation professionnelle pour adultes et son centre d'éducation pour adultes.

La Commission scolaire Western Québec a annoncé la fermeture lundi de toutes ses écoles primaires et secondaires, ainsi que du centre d'éducation pour adultes Hull Adult Ed et du centre d'emploi Aylmer. Tous les services de garde et services de transport de ses établissement sont suspendus.

La Commission scolaire des Draveurs a également annoncé que tous ses établissements, incluant ses services de garde et son centre administratif, seront fermés lundi.

La Commission scolaire au Coeur-des-Vallées a pour sa part annoncé que les cours de lundi seront annulés, mais que les services de garde maintiendront leurs activités régulières.

L'École Montessori de l'Outaouais sera fermée toute la journée de lundi.

Le Collège Saint-Alexandre de la Gatineau a également annulé tous les cours de lundi, et suspendu le transport scolaire.

L'établissement secondaire et collégial privé, Collège Nouvelles-Frontières, sera aussi fermé, de même que le Collège Saint-Joseph de Hull.

Le Cégep de l'Outaouais sera fermé lundi.

L'Université du Québec en Outaouais a annulé les cours du lundi matin sur son campus de Gatineau.