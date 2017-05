Cinq désavantages à être un homme (selon les hommes)

La prochaine fois que quelque chose doit être abordé, réservez un moment dans la matinée, affirme Elisabeth J. LaMotte, psychothérapeute et fondatrice du Centre d’accompagnement et de psychothérapie de Washington. Les conversations du type «faut qu’on se parle» ont tendance à être d’une meilleure qualité si vous attendez un moment où vous êtes à la fois reposé et prêt à parler. «La tension qui naît entre les femmes qui veulent parler et les hommes qui veulent seulement dormir relève du scénario de vieilles séries de télévision, dit-elle. Il y a tout de même, de nos jours, une épidémie de couples épuisés et privés de sommeil qui ne communiquent pas de manière adéquate.»

Vous n’aimez pas quand votre homme fait des remarques sarcastiques au sujet de votre nouvelle coupe de cheveux ou de votre chemisier ample préféré. Il pense probablement la même chose quand vous le regardez du coin de l'oeil lorsqu'il enfile son nouveau pantalon cargo, affirme Susan Heitler, une psychologue basée à Denver au Colorado. «Qui êtes-vous pour lui imposer un code vestimentaire, dit-elle. Et quand vous dites ‘tu devrais’, c’est un moyen sûr de lui faire sentir que vous êtes un peu trop contrôlante.»

C’est la pensée qui compte avec les cadeaux, non? Il y a de bonnes chances que votre conjoint pensait que d’acheter le sac à main coûteux qu’un employé de La Baie lui a mis entre les mains était attentionné et généreux. Montrez-lui votre reconnaissance avec un simple merci, même si vous pensez : «à ce prix, tu n’aurais pas dû», soutient M. Gary Neuman, un psychothérapeute basé à Miami Beach en Floride. «Les hommes aiment être vus par leurs épouses comme des gagnants et se sentent découragés quand ils font des tentatives (pour vous rendre heureuses) qui ne sont pas accueillies avec enthousiasme, affirme-t-il. Chaque conjoint devrait apprécier (le geste), et plus tard décrire les gestes qui seraient encore plus significatifs à leurs yeux».

Les comparaisons avec les exs n’attirent que du mépris, affirme Kurt Smith, un thérapeute qui se spécialise dans le soutien psychologique pour hommes. «Il n’est pas rare que les hommes vivent dans l’ombre des exs de ses partenaires, assure-t-il. Mais il y a probablement de bonnes raisons pour lesquelles les femmes ne sont plus avec ces autres hommes. Comparer votre partenaire à vos exs ou au partenaire de votre meilleure amie ou encore au Bachelor est injuste et fait en sorte que les hommes se sentent malaimés.»

Vous voulez peut-être que votre époux soit un peu plus proactif en ce qui a trait les tâches ménagères ou espérez qu’il ralentisse lorsqu’il conduit, mais il y a une bonne et une mauvaise manière de faire part de vos plaintes, rappelle Tammy Nelson, une sexologue spécialiste des relations de couple et auteur de The New Monogamy. Qui a envie d’entendre des critiques non constructives, que vous soyez un homme ou une femme? «Au lieu de ça, utilisez des phrases qui montrent votre appréciation des choses qu’il fait bien, conseille-t-elle. Dites ‘j’apprécie quand tu le fais de cette façon’ ou ‘j’aime quand tu frottes mon dos doucement’. Rappelez-vous toujours qu’on obtient plus de ceux qu’on apprécie.»

Oui, le sexe est un énorme motivateur dans nos vies, mais vous insultez votre mari en supposant qu’il est prêt à tout pour du sexe, prétend M. Neuman. «Les hommes aiment et désirent avoir du sexe, mais ils détestent être suspectés d’avoir des intentions cachées quand ils essaient simplement de faire plaisir à leurs épouses. C’est peut-être vrai dans certains cas, mais ça ne veut pas dire que c’est la seule raison pour laquelle ils (se montrent attentionnés).»

La poubelle est comme n’importe quelle tâche. Et lorsqu'on parle de ces dernières, il est important de noter que l’utilisation de termes génériques comme «jamais» et «toujours» est à proscrire si vous voulez éviter les conflits, indique Mme. Nelson. «Personne ne fait ‘toujours’ ou ‘jamais’ quelque chose, alors enlevez ces deux mots de votre vocabulaire, conseille-t-elle. Orientez la question sur ce qui se passe maintenant et évitez les mots qui impliquent une (généralisation des comportements).»

S’entendre sur quelque chose, puis ajouter «oui, mais…» rejette tout ce qui précède, soutient Mme Heitler. «Le 'mais' supprime tout ce qui est venu avant dans la discussion. Aucun homme (ou femme) n’aime voir ce qu’il ou elle a dit être rejeté de la sorte».