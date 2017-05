Its getting worse. So sad but we are still ok. Our sincere thoughts and prayers to all those losing everything.🙏🏼💪❤️ Vraiment triste tout çà...mais heureusement l'eau n'atteindra pas notre maison...nous ne pouvons nous arrêter de penser à ceux qui sont entrain de tout perdre...soyez fort!!💪 ❤️ après la pluie le beau temps!! 🙏🏼 #bestrong #dontgiveup #thinkpositive #stoptherain #quebec #inondation

