Clive Rose via Getty Images

La Canadienne Eugenie Bouchard a causé toute une surprise en défaisant la Russe Maria Sharapova en trois manches, lundi, au deuxième tour du Tournoi de Madrid,

Une dizaine de jours après avoir condamné Sharapova, qui selon elle ne devrait plus jouer parce qu'elle s'est dopée, Bouchard a joué avec une hargne et un aplomb qu'on ne lui connaissait plus.

La Montréalaise, 60e raquette mondiale, a remporté la première 7-5. Pour arriver à ses fins, elle a toutefois dû effacer un retard de 2-4 grâce, notamment, à trois bris de service.

La deuxième manche a commencé de façon identique alors que Sharapova a pris le service de sa rivale pour prendre une avance de 4-2. La Russe n'a cette fois pas fléchi, l'emportant au compte de 6-2.

Bouchard s'est ensuite imposé dans l'ultime manche, remportée 6-4. Il s'agissait de sa première victoire en 5 affrontements avec l'ex-numéro 1 mondiale.

Elle affrontera en huitièmes de finale l'Allemande Angelique Kerber.

Kerber avance difficilement à Madrid, Pliskova tombe

Kerber a décroché son billet pour les huitièmes et s'est ainsi assurée que son nom figure au sommet du classement de la WTA à sa prochaine mise à jour.

L'Allemande, qui devancera lundi prochain Serena Williams, éloignée des courts jusqu'à la fin de l'année en raison de sa grossesse, a triomphé de Katerina Siniakova 6-2, 1-6 et 7-5.

La Tchèque a même causé une frayeur à Kerber lorsqu'elle a servi pour la victoire à 5-4 dans la manche ultime. La favorite de la compétition a refusé d'abdiquer et a enchaîné trois jeux consécutifs.

« J'ai essayé de retrouver mon jeu dans la troisième manche, a expliqué Kerber. Je sais que je peux revenir et gagner des matchs comme ceux-là, quand je suis au plus bas. »

Karolina Pliskova (no 2), elle, a subi une seconde élimination hâtive en deux semaines. Après un revers dès le tour initial à domicile en République tchèque, à Prague, la troisième joueuse mondiale s'est cette fois-ci inclinée devant Anastasija Sevastova.

La Tchèque a plié bagage en deux manches identiques de 3-6. La deuxième tête de série n'a pas saisi une seule de ses six occasions de bris sur les neuf présences au service de la Lettone.

« Un bris dans chaque manche. J'ai eu six balles de bris que je n'ai pas concrétisées. Elle a converti les deux dont elle avait besoin », a dit Pliskova.

Dans le tableau de double, la Canadienne Gabriela Dabrowski et son acolyte chinoise Xu Yifan ont démarré du bon pied dans la capitale espagnole. Le tandem a remporté son match de premier tour 5-7, 6-3 et 10-6 contre la Taïwanaise Chan Hao-ching et la Lettone Jelena Ostapenko.

Nadal diminué

Le roi de la terre battue Rafael Nadal est actuellement aux prises avec ce qui semble être une otite, selon le principal concerné.

« Ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Je me suis réveillé à 3 h du matin et j'avais mal aux oreilles. C'est la première fois que ça m'arrive. Je pense que j'avais une otite », a reconnu l'Espagnol.

« Je peux toujours m'entraîner. Aujourd'hui, ça va un peu mieux qu'hier, mais ça me gêne toujours », a-t-il ajouté, alors qu'il doit faire son entrée au deuxième tour mercredi contre l'Italien Fabio Fognini.

Autres résultats : Hommes Marius Copil (ROM) bat Guillermo García-López (ESP) 7-6 (8/6), 4-6, 7-6 (11/9)

Grigor Dimitrov (BUL/no 12) bat Philipp Kohlschreiber (GER) 7-6 (9/7), 6-4

Nicolas Mahut (FRA) bat Jack Sock (USA/no 14) 6-4, 0-6, 7-6 (7/4)

Tomás Berdych (CZE/no 11) bat Denis Istomin (UZB) 6-4, 6-4

Robin Haase (NED) bat Daniel Evans (GBR) 7-5, 6-2

Florian Mayer (GER) bat Marcel Granollers (ESP) 7-5, 7-5

Gilles Simon (FRA) bat Gaël Monfils (FRA/no 15) 0-6, 6-0, 7-6 (7/0)