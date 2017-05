Macron appelle à une "majorité de changement" en refusant la division

REUTERS/Lionel Bonaventure/Pool | POOL New / Reuters

Le président élu français Emmanuel Macron a appelé dimanche à "une majorité de changement" lors des prochaines législatives de juin, en promettant de ne céder en "rien à la peur" ni "à la division".

Plus jeune président de l'Histoire de France, M. Macron, 39 ans, a demandé à ses partisans de se mobiliser pour les élections législatives prévues le 11 et 18 juin. "Cette majorité de changement c'est ce à quoi le pays aspire et c'est ce qu'il mérite", a lancé Emmanuel Macron.

"Cette majorité de changement, c'est cela que j'attends de vous dans six semaines", a-t-il insisté lors d'un discours devant des milliers de partisans réunis devant le musée du Louvre à Paris pour célébrer sa victoire face à la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen.

"L'Europe et le monde attendent que nous défendions l'esprit des Lumières", a aussi déclaré Emmanuel Macron. "Nous ne cèderons rien à la peur, nous ne cèderons rien à la division", a-t-il dit.

Après avoir traversé la cour du musée du Louvre, seul, le visage grave, il était monté sur scène au son de "L'Ode à la joie" de Beethoven, l'hymne européen, accueilli par des applaudissements nourris d'une foule agitant des drapeaux français.

"Merci, merci, merci !", "ce soir vous l'avez emporté, la France l'a emporté", a fait valoir le président élu.

"Merci à ceux qui ont voté pour moi sans avoir nos idées, je sais qu'il ne s'agit pas d'un blanc-seing", a-t-il ajouté, en promettant qu'il ferait tout pour que les Français "n'aient plus aucune raison pour voter pour les extrêmes".

Sous les ovations de la foule, son épouse Brigitte, émue aux larmes, l'a rejoint à la tribune. La future première dame, qui ne dispose d'aucun statut spécifique dans les institutions françaises, était élégamment vêtue d'un manteau à col droit et broderies argentées, sur un haut assorti.

Emmanuel Macron a été élu avec 65,5% à 66,1% des voix face à la candidate anti-immigration anti-euro Marine Le Pen (33,9% à 34,5%), selon des estimations des principaux instituts de sondages en France.