Justin Trudeau a félicité dimanche "Emmanuel Macron de son élection à la présidence de la République française" en assurant être "impatient de travailler de près" avec lui au cours des prochaines années.

"Je suis impatient de travailler de près avec le président désigné Macron au cours des prochaines années" pour "mettre en oeuvre un agenda progressiste afin de promouvoir la sécurité internationale", renforcer la collaboration sur la science et la technologie et "créer de bons emplois pour la classe moyenne des deux côtés de l’Atlantique", a déclaré Trudeau.

"Le Canada et la France entretiennent une relation chaleureuse et de longue date, basée sur une histoire commune, des profonds liens culturels et interpersonnels, ainsi qu’un partenariat économique fort", a estimé le premier ministre dans un communiqué.

A 39 ans, Emmanuel Macron, élu dimanche à la présidence française, sera à la fin du mois le plus jeune des dirigeants à la réunion du G7 en Italie quand Justin Trudeau l'était jusqu'ici à 45 ans.





