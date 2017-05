Vous prendrez bien un peu de glace noire?

SNS에서 핫하게 떠오르고 있는 아이스크림 @little.damage 를 소개합니다! 검정색 콘에 검은 아이스크림이 올려진 리틀 데미지의 시크하면서도 낯선 비주얼 때문에, 인스타그램에선 인증샷이 끊이질 않습니다. 활성탄을 사용해 천연 검정색을 만들어 내기 때문에 인체에 무해하다고 하니 걱정 없이 먹어도 되겠네요! #editor_bm - Let me introduce most chic Ice cream in the world. This black ice cream with black cone enjoys popularity in SNS.

A post shared by W Korea (@wkorea) on May 4, 2017 at 5:57pm PDT