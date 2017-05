Le président des Etats-Unis Donald Trump a félicité dimanche Emmanuel Macron pour sa "large victoire" lors de l'élection présidentielle française.

"Félicitations à Emmanuel Macron pour sa large victoire aujourd'hui comme prochain président de la France", a tweeté le président républicain.

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2017