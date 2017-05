L'Accueil Bonneau fête ses 140 ans

ADVERTISEMENT

L’Accueil Bonneau a fêté ses 140 ans d’histoire, de solidarité et d’aide aux plus démunis de Montréal. Pour l’occasion, Moisson Montréal et La Tablée des Chefs rassemblent leurs forces pour offrir à la clientèle de l’Accueil Bonneau un menu très spécial.

Une brigade de chefs de renom de la région et même d’ailleurs, se sont emparés des cuisines de l’Accueil Bonneau pour concocter et servir 500 repas chauds aux personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être.

Moisson Montréal, partenaire de l’Accueil Bonneau depuis près de 30 ans, souligne cet événement spécial en fournissant la viande nécessaire à la préparation du plat principal.

Close  L'Accueil Bonneau fête ses 139 ans sur  

Jean-Guy Grégoire fait du bénévolat à l'Accueil Bonneau tous les mercredis midi depuis 11 ans

Des intervenants de l'Accueil Bonneau, le directeur général de l'Accueil Bonneau Aubin Boudreau et les musiciens venus célébrer les 139 ans de l'Accueil Bonneau.

Le directeur général de l'Accueil Bonneau Aubin Boudreau

Deux intervenants de l'Accueil Bonneau

L'intervenant Mathieu Lefebre avec une des personnes qui fréquente l'Accueil Bonneau.

Le directeur général de l'Accueil Bonneau Aubin Boudreau avec une autre personne qui bénéficie des services de l'Accueil.

L'intervenante psychosociale Mélanie Dion

Sœur Isabelle Couillard, intervenante et fière instigatrice du programme Intervention du milieu avec un bénéficiaire de l'Accueil.

Sœur Isabelle Couillard

Philippe Caillier explique que l'Accueil Bonneau l'aide beaucoup dans sa réabilitation.

Le petit groupe de soeurs grises oeuvrant toujours auprès de l'Accueil Bonneau.





 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter