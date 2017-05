ADVERTISEMENT

« No Sense », chante Justin Bieber sur son dernier album. C'est aussi ce qu'ont dû se dire les organisateurs indiens de son concert en découvrant la liste des improbables demandes du chanteur canadien.

Un texte de Thomas Gerbet, correspondant en Inde

What do you mean? est une des chansons que Justin Bieber devrait interpréter mercredi, à Mumbai, dans la cadre de sa tournée mondiale. La question vaut la peine d'être posée au regard des exigences plutôt farfelues de la star de 23 ans, dévoilées par les médias indiens.

Quelques exemples de ce qu'a demandé Justin Bieber:

un jet privé et un hélicoptère à sa disposition en tout temps

une Rolls Royce pour se déplacer

huit gardes du corps

un bain-tourbillon dans les coulisses

une masseuse indienne personnelle

des chefs cuisiniers

des plats indiens renommés aux noms de ses chansons

une chambre d'hôtel redécorée en mauve, sa couleur préférée

des étages de l'hôtel privatisés pour son équipe de 120 personnes

un ascenseur de l'hôtel réservé pour lui seul

un mystérieux « cercueil de yoga indien » avec à l'intérieur des huiles essentielles, des parfums et des fleurs

12 bandanas, des chandails blancs et des chaussettes en deux tailles : L et... XS

« Love Yourself », chante Justin Bieber. Le jeune homme n'a pas oublié d'apporter avec lui ses affaires personnelles, à l'intérieur de pas moins de dix conteneurs d'équipements :

une table de ping-pong

un hoverboard

un sofa

une machine à laver

un réfrigérateur

une Playstation

de la tapisserie

son garde-robe

une table de massage

Sorry est un autre titre qui figure sur le dernier album de Justin Bieber. Mais on ignore encore s'il l'interprètera mercredi.

Les billets, mis en vente entre 80 et 1600 dollars se sont vendus comme des petits pains chauds. Plus de 50 000 spectateurs sont attendus et le concert devrait devenir le plus important de l'histoire de l'Inde en termes de budget.

Justin Bieber arrivera à Mumbai dimanche et prévoit quelques jours de tourisme en Inde. C'est son premier concert dans le pays.

