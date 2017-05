Les Français à l'étranger votent au second tour

ADVERTISEMENT

C'est samedi que vont voter les électeurs français à l'étranger pour le second tour de l'élection présidentielle opposant Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Un peu plus de deux millions de Français des territoires outre-mer tels les Antilles françaises, la Guyane, Saint-Pierre et Miquelon et la Polynésie française ont été invités à se rendre aux urnes, tout comme ceux présents à l’étranger dont au Québec.

Au premier tour, Emmanuel Macron, 39 ans, a obtenu 24,1 % des votes, devant Marine Le Pen, 48 ans, qui en a obtenu 21,30 %.

À Montréal, le bureau de vote au Collège Stanislas a ouvert ses portes à 8 h et les fermera à 20 h. Il compte trois points d’entrée, soit deux de plus que lors du scrutin du premier tour. Plusieurs électeurs s’étaient plaints des longues files d’attente lors du premier tour et avaient même craint de ne pas avoir le temps de pouvoir voter.

Des mesures semblables ont été mises en place au consulat français de Toronto avec des heures d’ouvertures étendues et un nombre d’isoloirs augmenté.

Au Canada, il est également possible de voter dans des bureaux situés à Moncton, Ottawa, Québec, Calgary, Edmonton, Victoria et Vancouver.

Le Collège Stanislas sera ouvert aujourd'hui de 8 h à 20 h pour le second tour de la présidentielle française. #Presidentielle2017 pic.twitter.com/hEnpU8n0wO — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) May 6, 2017

L'investiture du nouveau président devra avoir lieu au plus tard le 14 mai, date d'expiration du mandat du président socialiste François Hollande, qui ne s'est pas représenté.