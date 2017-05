Combien de Donald Trump y a-t-il sur cette photo?

Il y a quelque chose d'étrange avec Donald Trump sur cette photo, mais vous ne l'avez peut-être pas remarqué au premier coup d'œil.

Le cliché semble simplement montrer le Président américain entouré de députés républicains dans le Rose Garden de la Maison Blanche, après que la Chambre des représentants a adopté cette semaine un texte d'abrogation de la loi emblématique Obamacare.

What if I told you...

I photoshopped the same face onto every man behind Trump. Would you have noticed if I hadn't said anything?#GOPclones pic.twitter.com/C4MERQmvLC

