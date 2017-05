Le commissaire de l'Unité permanente anticorruption, Robert Lafrenière, a livré un témoignage fort attendu jeudi à l'Assemblée nationale. La commission de la sécurité publique l'a bombardé de questions sur les fuites de documents survenus au cours des dernières semaines. Survol en citations.

Robert Lafrenière s'est défendu à l'Assemblée nationale contre les nombreuses critiques visant son unité d'enquête, notamment sur le temps qui s’écoule entre des perquisitions médiatisées et le dépôt d’accusations.

Le commissaire de l'UPAC a aussi défendu son organisation lorsque l'adjoint parlementaire à la Sécurité publique, Jean Rousselle, l'a questionné sur les traitements spéciaux qui pourraient être accordés aux élus.

Le porte-parole de la CAQ en matière de sécurité publique, André Spénard, lui a demandé si d'après lui, il y avait « un blocage quelque part, en ce qui concernait les dossiers d'accusation » .

Il n’y a aucun blocage. Ce qui amène cette perception-là, quant à moi, c’est la longueur de nos dossiers. Il y en a un, entre autres, qui va aboutir… On est rendu à neuf ans, M. le député. Mais on va arriver à la conclusion, et j’ai bien l’impression qu’on va mettre des bracelets à ces gens-là.

Le commissaire de l’UPAC est aussi revenu sur les révélations de TVA sur l'enquête Mâchurer, qui concerne l'ex-premier ministre Jean Charest et l'ancien collecteur de fonds libéral Marc Bibeau. Une enquête administrative de l'UPAC a été annoncée mardi, pour déterminer le ou les responsables de fuites de documents dans les médias.

Robert Lafrenière a toutefois exclu l'idée d'accélérer le travail des enquêteurs pour répondre aux pressions.

Moi, la vitesse, je n'embarque pas là-dedans. Je ne tourne pas les coins ronds. Je me rends à la cible avec le temps que ça va prendre. Et on va arrêter de mettre de la pression sur les enquêteurs pour que ça aille plus vite. Moi, l'agenda politique, je n'en ai rien à cirer!