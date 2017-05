ADVERTISEMENT

Du 19 au 22 juillet, le Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue (FRIMAT) offrira cette année tout un programme. Pour sa 13e édition, l’événement accueillera Fred Fortin, Les Soeurs Boulay, Émile Bilodeau, La Bronze, Louis-Philippe Gingras, Lubik, Mordicus, Francis Faubert et Vulvets du nombre.



En plus des têtes d’affiche, le festival donnera bien entendu une grande place à six artistes de l'émergence musicale de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec : Marjolaine Morasse, Les Génies Bouchard, Guillaume Rivard, Saturn's Assembly, Van Tassel et Shawn Wine & the Winos. Tout ce beau monde se produira devant public et jury.



En marge de la manifestation, le Musée du rock'n'roll du Québec présentera l'exposition L’Abitibi-Témiscamingue sur vinyle (1950-1980): de Hal Willis à Diane Tell. À travers une panoplie de disques et d'objets, l'expo reviendra sur les grandes réussites des artistes de la région.

» Cliquez ici pour tous les détails.

À voir également :