La 6e édition du Festival BD de Montréal en images et en musique

Le Festival BD de Montréal (FBDM) reprendra ses quartiers à l’Espace La Fontaine pour une sixième édition enrichie. Du 26 au 28 mai, plus de 150 auteurs convergeront pour des rencontres, ateliers et discussions autour du 9e art.



La bande dessinée dans tous ses états. Les organisateurs du FBDM ont concocté trois jours de découvertes. Le 11 mai, Ian McGillis reviendra sur le travail exceptionnel de artistique canadienne Jillian Tamaki dans In the World of Julian Tamaki. Un autre moment fort avec Les comics, témoins ou acteurs, une table ronde dans laquelle trois auteurs confirmés (Arianne Dénomée, Brigitte Findakly et Siris) s’entretiendront sur les nouveaux mythes modernes et les histoires de super-héros.



Pour le volet l’Uzine à zine, six auteurs de BD auront pour défi de réaliser et assembler en direct un fanzine à douze mains. Plus tard, une journée de réflexion réunissant les intervenants du milieu sera consacrée à l’état de la situation de la bande dessinée au Québec.



Le FBDM, c’est aussi des expositions, dont plusieurs seront présentées dans le cadre du 375e de la métropole. Celle de Montréal en bulles proposera une visite guidée de la ville à travers sa représentation dans les pages de bandes dessinées d’aujourd’hui ou d’hier. Dans la même lignée, l’expo Rue de Montréal regroupera treize bédéistes de chez nous qui se sont inspirés des quartiers de la ville pour imaginer leurs œuvres.



Le festival qui se veut bilingue et d’accès gratuit consacrera une belle section famille (les enfants y seront conviés dès l’âge de trois ans!). On pourra aussi compter sur une ambiance musicale puisque la fanfare montréalaise, Les Van Hornies, viendra animer plusieurs rendez-vous.

