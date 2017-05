OFFTA 2017: rencontres hybrides et multidisciplinaires

ADVERTISEMENT

Le festival OFFTA a dévoilé jeudi la programmation de sa 11e édition qui se déroulera du 30 mai au 8 juin prochain. Au menu de cette nouvelle mouture dédiée à la création contemporaine émergente en arts vivants, 4 événements spéciaux, 16 spectacles et 10 activités satellitaires.



En ouverture au Monument-National, le lancement du projet Centre d’archivage du savoir sensible de l’artiste Félix-Antoine Boutin (Création Dans la Chambre), faisant partie des célébrations officielles du 375e anniversaire de Montréal.



Parmi les quatre rendez-vous spéciaux, notons «Je me souviens», un événement comprenant sept performances des artistes Bu alo Hat Singers, Marco Collin, Nadia Myre & Joanna Nutter, Ange Lo & ReCollection Kahnawake Collective, Carlos Rivera, Nina Segalowitz et Meky Ottawa.



De plus, une collaboration internationale avec Buzzcut, la manifestation en arts vivants de Glasgow, permettra au festival d’organiser une production québéco-écossaise nommée Body Politic et mettant en scène les artistes Nic Green, projets hybris, Helen Simard et Mele Broomes.



Scène locale



Les festivaliers auront également la chance de se reprendre avec le retour de plusieurs spectacles dont Le temps des Lilas d’Audrey Villiard, noyé/e/ de Simon Renaud, Transposition d’Hanna Sybille Müller, This Time Will Be Different de Lara Kramer et Émilie Monnet, Faille de Jessica Serli ainsi que CPA (Consistent Partial Attention) de Freya Björg Olafson, chorégraphe originaire de Winnipeg.



Du côté de la scène locale émergente, Running Piece de Jacques Poulin-Denis - Grand Poney, Tournage de Concerto pour chair tendre: Vendange is mine des Mêmes-Cacaïstes, Phase 3 de Dominique Leclerc & Patrice Charbonneau-Brunelle, Vodka Croissant d’Ève Pressault, Action indirecte II du collectif Action indirecte et La vie en reel III: restructuration organisationnelle des Sabines.



Enfin en clôture, les MixOFF proposeront cette année des rencontres multidisciplinaires entre artistes et chercheurs issus du milieu de l’agriculture, comme la peintre Eruoma Awashish et l’expert en ethnobotanique Alain Cuerrier ou le dramaturge Justin Laramée et la psychologue Ginette Lafleur.

» Cliquez ici pour tous les détails.

