Le taux de chômage au Canada à son plus bas depuis 2008

Le taux de chômage a diminué de 0,2 point de pourcentage pour s'établir à 6,5 pour cent en avril, soit le taux le plus bas depuis octobre 2008, a annoncé vendredi Statistique Canada.

L'agence fédérale a expliqué que cette diminution est principalement attribuable à la baisse du nombre de jeunes à la recherche de travail.

L'emploi a augmenté chez les personnes de 55 ans et plus, alors qu'il a diminué chez les hommes de 25 à 54 ans. Par contre, l'emploi chez les femmes de 25 à 54 ans et les jeunes de 15 à 24 ans a connu peu de variation.

L'emploi a progressé en Colombie-Britannique et à l'Île-du-Prince-Édouard, tandis qu'il était pratiquement inchangé dans les autres provinces.

Au Québec, tant l'emploi que le taux de chômage ont peu varié au cours du mois. Au cours des 12 mois ayant pris fin en avril, l'emploi dans la province a progressé de 88 000 ou de 2,1 pour cent, et l'essentiel de la croissance a eu lieu au cours de la deuxième moitié de 2016. Comparativement à 12 mois plus tôt, le taux de chômage au Québec a diminué de 0,8 point de pourcentage, passant à 6,6 pour cent.

Les meilleurs emplois au Canada en 2017

Salaire annuel: $85,675 Nombre d'affichage de postes par million d'habitants: 187 Moyenne d'augmentation proportionelle d'affichages de postes chaque année entre 2013-16: 13% Source: Indeed.com

Salaire annuel: $105,790 Nombre d'affichage de postes par million d'habitants: 98 Moyenne d'augmentation proportionelle d'affichages de postes chaque année entre 2013-16: 19%

Salaire annuel: $80,960 Nombre d'affichage de postes par million d'habitants: 334 Moyenne d'augmentation proportionelle d'affichages de postes chaque année entre 2013-16: 19%

Salaire annuel: $80,815 Nombre d'affichage de postes par million d'habitants: 642 Moyenne d'augmentation proportionelle d'affichages de postes chaque année entre 2013-16: 22%

Salaire annuel: $94,360 Nombre d'affichage de postes par million d'habitants: 107 Moyenne d'augmentation proportionelle d'affichages de postes chaque année entre 2013-16: 23%

Salaire annuel: $86,749 Nombre d'affichage de postes par million d'habitants: 527 Moyenne d'augmentation proportionelle d'affichages de postes chaque année entre 2013-16: 27%

Salaire annuel: $108,741 Nombre d'affichage de postes par million d'habitants: 150 Moyenne d'augmentation proportionelle d'affichages de postes chaque année entre 2013-16: 36%

Salaire annuel: $77,853 Nombre d'affichage de postes par million d'habitants: 365 Moyenne d'augmentation proportionelle d'affichages de postes chaque année entre 2013-16: 45%

Salaire annuel: $97,739 Nombre d'affichage de postes par million d'habitants: 709 Moyenne d'augmentation proportionelle d'affichages de postes chaque année entre 2013-16: 130%

Salaire annuel: $80,268 Nombre d'affichage de postes par million d'habitants: 1,167 Moyenne d'augmentation proportionelle d'affichages de postes chaque année entre 2013-16: 190%





