Inondations: voyez les photos avant / après

ADVERTISEMENT

Parcs submergés, rues inondées : les dégâts sont multiples en Outaouais et dans l'Est ontarien, en raison des crues printanières. La région subit les caprices de Dame Nature pour une deuxième fois en quelques semaines et vit ses pires inondations en 40 ans.

Un texte de Jérémie Bergeron, avec la collaboration de Simon Blais

Une image vaut 1000 mots. C’est pourquoi nous vous proposons un montage avant / après de quelques secteurs de la région.

Pour voir toutes les photos des inondations , cliquez ici.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter