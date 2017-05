ADVERTISEMENT

En publiant une photo de leurs vacances, ce couple ne pensait pas susciter autant de réactions. Le Web s’est bien amusé après y avoir vu quelque chose d’un peu moins inoffensif.

Voyez-vous l'illusion d'optique hilarante?

À première vue, on voit un couple heureux en train de faire un tour de bateau par une belle journée ensoleillée, mais ensuite nos yeux transforment le tout en une vision un peu plus coquine. L’homme semble complètement nu, les jambes écartées et l’entrejambe bien en évidence.

Mais le couple ne s’est pas offert une journée de nudisme. En fait, la femme a simplement placé ses jambes sur son conjoint qui a, probablement inconsciemment, mis sa main en plein dans le milieu, le doigt pointé vers le bas, donnant droit à une illusion d’optique plutôt cocasse.

La photo a été vue plus d’un million de fois sur Imgur.

Des internautes affirment sur les réseaux sociaux ne pas voir l’illusion, alors que d’autres disent l’avoir aperçu du premier coup.

