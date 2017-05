HBO travaille sur quatre projets dérivés de «Game of Thrones»

ADVERTISEMENT

Voilà qui pourrait consoler les fans dévastés par la fin de "Game of Thrones" après sa saison 8. HBO travaille en ce moment même sur plusieurs projets de séries dérivées de l'univers de George R. R. Martin.

Aucune information sur la date à laquelle ce spinoff pourrait voir le jour, la chaîne câblée américaine a seulement trouvé les scénaristes qui vont chacun plancher sur des scripts potentiels. Parmi eux, Max Borenstein ("Kong: Skull Island"), Jane Goldman ("Kingsman: Le Cercle d'or"), Brian Helgeland ("Legend") et Carly Wray ("Mad Men","The Leftovers"), révèle Variety ce jeudi 4 mai.

"Les scénaristes prendront le temps qu'il faut, nous aussi, puis nous étudierons la situation quand nous recevront les scripts", a expliqué au site spécialisé un responsable de la chaîne en précisant que les producteurs de "Game of Thrones" et George R. R. Martin seraient consultés.

La série médiévale-fantastique, devenue la plus regardée de HBO en attirant en moyenne 23 millions d'Américains toutes plateformes de diffusion confondues (en direct, en VOD, en streaming), reviendra le 16 juillet pour une saison 7 de sept épisodes et se conclura probablement en 2018 avec une saison 8 raccourcie à six épisodes.