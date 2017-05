ADVERTISEMENT

Deux décennies après sa création, la compagnie Chants Libres reprend à Montréal son spectacle Yo soy la desintegración, opéra sombre inspiré du journal intime de l’iconique peintre mexicaine Frida Kahlo.



Cette fresque musicale et visuelle en neuf tableaux nous entraîne dans l’intimité d’une jeune peintre marquée par les blessures d’un destin tragique. Déambulant dans ses souvenirs, l’héroïne revoit son enfance jusqu’à l’accident dont les fracas corporels lui causeront de grandes souffrances. Pour s’en relever, elle devra réapprendre à vivre avec le monde extérieur.

L’œuvre interprétée par la jeune soprano Stéphanie Lessard est signée par le compositeur Jean Piché et le librettiste Yan Muckle. Le tout conçu et mis en scène par Pauline Vaillancourt.



L’opéra Yo soy la desintegración est présenté les 5 et 6 mai 2017 à 20h00, et le 7 mai 2017 à 16h00 à la Cinquième Salle de la Place des Arts, Quartier des spectacles, Montréal

Détails: chantslibres.org/fr/