ADVERTISEMENT



David St-Onge tente de développer un logiciel pour drones destiné à l'aide humanitaire. Voici les dernières expérimentations du chercheur et de son équipe sur le terrain. Crédit: Solutions Humanitas et Polytechnique/MIST.

Le chercheur David St-Onge a développé une interface intuitive pour contrôler à distance une armée de drones. Le projet de ce passionné de robotique servira une cause bien noble: aider les travailleurs humanitaires en régions éloignées ou en crise à mieux faire leur travail.

Depuis un an, l’ingénieur travaille à mettre au point un logiciel qui s’adaptera à tous les drones déjà existants sur le marché. Une boîte noire pourra être fixée sur les aéronefs et ceux-ci pourront être pilotés à partir d’une application installée sur un téléphone intelligent ou une tablette.

Les drones du chercheur postdoctoral à l’École Polytechnique de Montréal pourront être contrôlés facilement et rapidement par les travailleurs humanitaires, qui n’auront pas à suivre un entraînement spécifique. « Piloter des drones est assez complexe, explique David St-Onge, et requiert habituellement une expertise. Nous ne voulons pas que les travailleurs humanitaires aient à se préoccuper de la façon de les utiliser pendant qu’ils sont sur le terrain. »



Le chercheur David St-Onge.



Des drones héroïques

L’application développée par le scientifique pourrait transformer les drones, souvent associés au monde militaire, en des héros de l’aide humanitaire.

Les drones pourront par exemple transporter des médicaments, des trousses d’urgence et autres fournitures, inspecter et évaluer la sécurité d’édifices sinistrés, ainsi que cartographier des lieux et des infrastructures en temps réel.

Le logiciel sera fourni gratuitement aux organismes de secours et permettra à la longue d’améliorer la rapidité et la qualité de l’aide portée aux victimes dans des zones souvent difficilement atteignables, et peut-être même sauver des vies.

L'application mobile est sur le point d'être prête pour une utilisation sur le terrain. « En ce qui concerne les drones, c'est plus complexe et si nos premiers tests fonctionnels ont eu lieu dans les derniers mois, il reste encore beaucoup de travail pour rendre le système robuste, fiable et intuitif à utiliser », précise le chercheur, qui confirme que le produit complet sera accessible dans deux ans.

Pour mener à bien ce projet, le scientifique est lauréat d’un stage Mitacs pour l’innovation entre les universités et l’industrie. Il collabore avec Solutions Humanitas, une entreprise montréalaise qui développe des solutions technologiques pour l’aide humanitaire, et les membres du laboratoire MIST, dédié à l’ingénierie informatique, de l’École Polytechnique.



Le concept de « drones humanitaires » développé par Solutions Humanitas et le chercheur David St-Onge.

« J'ai toujours cherché des projets me permettant d'approfondir les relations entre les humains et les robots afin de rendre ces derniers les plus accessibles possible, explique David St-Onge. C'est un nouveau défi me permettant de démocratiser les technologies de pointe pour une utilisation réellement significative sur le terrain. »

Au cours de sa carrière, David St-Onge a travaillé sur plusieurs projets artistiques impliquant la robotique pour le théâtre, les musées et les arts visuels. Il a notamment mis au point des nouvelles techniques de résine pour le parc la Cour aux insectes de l’Insectarium de Montréal.

Voir aussi: