ADVERTISEMENT

Ce sont des accidents qui arrivent, mais cette danseuse aurait sûrement préféré que ce ne soit pas filmé et diffusé à la télévision. Alors qu'elle répétait avec son partenaire pour la version américaine de "Danse avec les stars" ("Dancing with the Stars"), la danseuse Lindsay Arnold a laissé échapper un pet bruyant. Et ce, en plein dans le visage de David Ross, ex-joueur pro de baseball.

Comme le montre la vidéo en tête de l'article, le micro du sportif, bien allumé, a capté le bruit. Impossible de prétendre que ce n'était pas arrivé... Les deux danseurs effectuaient une figure pour leur chorégraphie de salsa lorsque l'incident s'est produit. Mais plutôt que de la gêne, ce pet impromptu leur a plutôt valu un gros fou-rire.

Depuis, la jeune femme jouit d'une toute nouvelle popularité, et s'en amuse sur les réseaux sociaux.