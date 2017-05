Comment bien choisir son soutien-gorge selon sa morphologie ?

ADVERTISEMENT

Bien choisir son soutien-gorge selon sa morphologie est primordial pour un bon maintien de votre poitrine. Et pourtant, ce n'est pas si simple que ça. Un chiffre en dit long: plus de 75% des femmes achèteraient des modèles bien trop grands pour elles.

Voici 6 règles essentielles à considérer lors de votre prochain achat de soutien-gorge.

1- Vérifier votre taille

Au cours de la vie, il faudra certainement changer de taille de soutien-gorge. Suite aux grossesses, au temps passe, aux régimes et autres, votre poitrine va évoluer. Il est donc important de se faire conseiller et de vérifier votre taille!

2- Ne pas se fier uniquement à la taille du bonnet

Les tailles du bonnet sont directement liées au tour de poitrine. Dire qu'on porte du D est donc une information incomplète sans savoir le tour de poitrine avec lequel il est accompagné. Les bonnets ne sont pas standard; une brassière 32D et 36D n'offrent pas la même grandeur. Peut-être porteriez-vous du D ou du E, dépendamment du tour de poitrine de votre soutien-gorge?

3 - Le test de l'agrafe

Lors de l'ajustement, attachez votre soutien-gorge aux agrafes les plus éloignées. Un soutien-gorge perdra de son élasticité pendant sa durée de vie, alors gardez les autres agrafes pour plus tard...

4- La forme des bonnets varie selon les poitrines!

Si vos seins sont naturellement fermes et tiennent bien, vous pouvez en porter sans problème. Toutefois, si comme la majorité des femmes, vos seins sont coniques, un tel soutien-gorge n'est pas l'idéal puisque vous aurez de l'espace au-dessus des seins, donnant l'impression de ne pas la remplir complètement. Optez plutôt pour un soutien-gorge plus malléable, qui s'adaptera à la forme de votre sein.

5- Ne portez pas toujours les mêmes soutien-gorges

Laisser reposer son soutien-gorge un jour entre nos multiples utilisations gardera son élasticité. Un truc supplémentaire pour garder les élastiques comme neuf (ou presque)? Laver à l'eau froide...

6 - Un soutien-gorge a une durée de vie

Lorsque porté correctement et avec les soins appropriés, un soutien-gorge peut durer huit mois. Après, l'élastique est étiré et risque de ne pas soutenir aussi bien qu'avant. Raison de plus pour en garder un minimum de six ou sept dans votre tiroir, histoire de varier les plaisirs.

