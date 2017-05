Coiteux demande un coup de pouce de l'armée en raison des inondations

ADVERTISEMENT

Alors que la situation des inondations s'aggrave au Québec, le gouvernement Couillard a décidé de demander l'aide de l'armée canadienne.

En conférence de presse, vendredi après-midi, le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a dit avoir appelé à l'aide étant donné que la situation allait se détériorer au cours des prochains jours.

Il a expliqué que deux militaires se trouvaient dans un centre d'opérations à Montréal afin de commencer à planifier le déploiement des Forces armées canadiennes sur le terrain.

Dès samedi, il sera possible d'intégrer des militaires dans les cinq centres de coordination, a dit M. Coiteux.

Les régions plus à l'est, où le couvert de neige demeure important, commencent à vivre elles aussi la même situation que le sud et l'ouest de la province, alors que la fonte se combine aux pluies pour compliquer la vie des riverains.

Sur le terrain, pendant ce temps, la surveillance demeure intense dans les régions de Montréal, de l'Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière, de la Montérégie et de la Mauricie, où la situation s'est détériorée dans les derniers jours avec des débordements, entre autres, du fleuve Saint-Laurent, du Lac Saint-Louis, des rivières des Outaouais, Mille-Îles, des Prairies et Saint-Maurice, pour ne nommer que celles-là.

Plusieurs rivières de moindre importance, de même que quelques lacs ont aussi causé des problèmes multiples dans toutes ces régions.

