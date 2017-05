Cet astucieux truc sur la calculatrice du iPhone a surpris bien des gens

ADVERTISEMENT

Voilà quelque chose de surprenant!

Le 2 mai, Jazz Johnson, un jeune homme de 19 ans qui fréquente l'Université Baylor au Texas aux États-Unis, a décidé de tweeter une vidéo très pratique.

Dans le clip, il nous montre comment nous pouvons reculer et revenir sur une entrée précédente avec l'application de la calculatrice du iPhone.

«Quoi... excuse-moi? J'ai gaspillé 9 458 304 583 489 heures de ma vie à supprimer des additions sur ma calculatrice alors qu'il y avait un truc?» pourriez-vous vous demander.

Oui, vous l'avez fait.

Laissons Jazz Johnson faire la démonstration:

PSA: you can backspace on the iPhone calculator pic.twitter.com/sBJMlANDNJ — CENSORED dialogue (@censoredialogue) 3 mai 2017

Tellement utile! Non? Au moment de mettre en ligne, ce tweet a été retweeté plus de 28 000 fois et aimé plus de 33 000 fois.

Même si certaines personnes ont dit connaître ce truc bien avant qu'il soit cool, plusieurs utilisateurs sur Twitter ont été illuminés par cette astuce si pratique:

@censoredialogue @rarestofall_ The lord told me to tell you I see an over flow of blessings in your future, I see cars, houses, strength... pic.twitter.com/97bzG458nd — No. (@_hotwingboy) 3 mai 2017

Jazz Johnson a raconté à Buzzfeed qu'il a appris ce coup sur un vieux fil Reddit qu'il a récemment consulté.

Comme toujours, merci au web!

Ce texte initialement publié sur le Huffington Post États-Unis a été adapté de l’anglais.