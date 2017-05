ADVERTISEMENT

Remonter le temps, ne serait-ce que d’une journée, pour refaire les choses différemment, prendre des décisions plus judicieuses, réparer des erreurs, bref, s’accorder un nouveau départ : voilà l’incroyable chance (ou malchance?) dont bénéficie Philippe Girard (Louis Morissette), dans Plan B, nouveau canon printanier de Séries+ qui démarre ce soir.

On a abondamment parlé de cette minisérie en six épisodes, initiée par KOTV, laquelle compte sur un noyau restreint de protagonistes et une intrigue forte pour faire avancer son enlevant récit. Détenant une part de science-fiction, mais sans effets spéciaux, Plan B se laissera dévorer par quiconque acceptera de jouer le jeu. «Un concept surréaliste traité de façon réaliste», définit Jean-François Asselin, réalisateur et coauteur, avec Jacques Drolet, de ce suspense très terre-à-terre.

Magalie Lépine-Blondeau incarne Évelyne, l’amoureuse de Philippe, celle qui poussera ce dernier à chercher en toute hâte une solution lorsqu’elle voudra le quitter ; Émile Proulx-Cloutier est Patrice, frère d’Évelyne et associé de Philippe à son cabinet d’avocats, un être calculateur et sans scrupules, mais pas dénué de cœur pour autant, tandis que Fabien Cloutier personnifie André, le demi-frère de Philippe, un irresponsable qui peut toujours compter sur son frangin pour le sortir du pétrin.

Julie LeBreton, Linda Sorgini, Sandrine Bisson, Marilyn Castonguay, Cynthia Wu-Maheux, Patrick Goyette, Florence Longpré et Normand Daoust font également tous des apparitions dans la peau d’hommes et de femmes qui joueront tous un rôle dans la montée aux cieux ou la descente aux enfers du héros de Plan B.

Lorsque Philippe, homme ambitieux aux valeurs simples, désireux d’aider veuve et orphelin autour de lui, fera la découverte, dans l’annuaire, de l’entreprise Plan B, qui lui permettra de revenir en arrière, de repartir à zéro, encore et encore, la vie de tout ce beau monde changera… sans qu’ils n’en soient réellement conscients. À la fois seul artisan et seule victime de sa nouvelle méthode, Philippe constatera bien vite qu’il perd le contrôle.

Les deux premiers épisodes, qui vous feront bien ressentir l’effet de redondance de plus en plus étouffant vécu par le personnage principal, sont excellents et vous donneront immédiatement l’envie de connaître la suite. Jusqu’où ira le petit jeu de Philippe? Rapidement, la question s’impose à l’esprit du téléspectateur : est-il préférable de manipuler le destin lorsque c’est possible, ou doit-on laisser la vie suivre son cours puisque ce qui doit arriver arrivera de toute façon?

«Ce n’est pas vrai que, quand tu reviens dans le passé, tu changes quelque chose, et tout devient magique, argue Jean-François Asselin. Avec n’importe quel choix vient des avantages et des désavantages…»

Plan B prend l’antenne de Séries+ alors que Sur-Vie, qui en est ce soir à son cinquième épisode, tire à sa fin. Malgré des critiques tièdes, la fiction mettant en vedette Mariloup Wolfe et une froide Pamela Anderson est néanmoins parvenue à se hisser, en termes de cotes d’écoute, juste derrière les bulletins de nouvelles de Radio-Canada et TVA et En mode Salvail, à V, dans sa case-horaire du jeudi à 22h. Souhaitons-en autant à Plan B. Sinon, Louis Morissette et sa bande trouveront-ils une manière de revenir à la case départ, comme dans leur émission…?

Plan B, le jeudi, 21h, à Séries+, dès ce soir, 4 mai. En rediffusion le vendredi à 13h, le samedi à 12h, le dimanche à 16h, le mardi à 10h et le mercredi à 7h. Consultez le site de la série pour en apprendre davantage (http://www.seriesplus.com/emissions/plan-b).