Il demande un repas sans gluten dans l'avion, on lui sert une banane

April Peveteaux, blogueur et auteur de Gluten Is My Bitch était très surpris d'apprendre que l'acétamihophène, vendu sous forme de produits génériques, peut contenir du gluten. Plusieurs médicaments contiendraient donc du gluten et cela ne serait pas mentionné sur leur emballage. Le site Gluten Free Drugs dresse une liste très complète de médicaments sans gluten.