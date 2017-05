Comment reconnaître un bon croissant

À quelques pâtés de maisons de l'Université de Montréal, la Librairie Olivieri est le repère des étudiants, des professeurs et des chercheurs, mais aussi des habitants du quartier Côte-des-Neiges qui raffolent de la formule offerte. Après avoir consulté jusqu'à plus soif la sélection impressionnante de livres et/ou assisté à un des débats ou causeries organisés régulièrement , il fait bon se régaler de l'excellent menu d'inspiration française du bistro. Dehors, on trouve une des terrasses les plus appréciées du coin : murs de pierre, vignes et ambiance très relaxante font partie du tableau. Vous pourrez d'ailleurs en profiter le 10 mai prochain, dès 17h, lors de l'ouverture de la terrasse! Au menu? Cocktails et bar à tapas!

Le café-bistro Bobby McGee a été accueilli à bras ouverts dans le quartier Hochelaga lors de son ouverture en juin dernier! Il faut dire qu'avec son décor savamment éclectique, ses délicieux plats et son service redoutablement efficace, le café ne pouvait qu'être apprécié. En plus d'offrir des bibliothèques remplies à ras bord de livres, l'établissement présente régulièrement des spectacles musicaux et divers événements culturels. Incontournable!

Autant café-librairie que centre de documentation et galerie d'art, le Salon b est reconnu pour son ouverture aux arts. C'est grâce au mécénat d'Alfred Dallaire MEMORIA que l'établissement peut mettre de l'avant de nombreux artistes qui œuvrent autant en arts visuels, littérature, musique ou autres. En plus de cet apport significatif dans le milieu culturel, le salon b se démarque par sa collection imposante d'ouvrages sur la mort qu'il est possible de feuilleter en dégustant un café et un dessert. Après tout, pourquoi pas?

