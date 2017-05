Contrairement aux pubs, ces photos montrent le vrai quotidien des mères

ADVERTISEMENT

Les mamans ont beau faire partie intégrante de la vie de leur enfant, mais trop souvent (et souvent parce que ce sont elles qui tiennent la caméra), elles ne sont littéralement pas dans le portrait.

Mais cette année, à l’occasion de la fête des Mère, Baby Dove s’est associé à trois photographes pour capturer des images brutes et honnêtes de la vie de six mamans canadiennes, documentant les moments où elles font preuve de bravoure aux moments les plus doux.

Après avoir pris connaissance d’un sondage révélant que 81% des mères se demandaient si elles faisaient un travail suffisant pour leurs enfants, l’entreprise a voulu démontrer qu’il n’y a pas qu’une seule façon d'être une bonne mère, et que les défis auxquels font face chaque parent peuvent varier d’une heure à l‘autre.

Les photographes ayant participé au projet ont été choisis pour leurs compétences particulières. Ami Vitale, photographe primée de National Geographic, qui a travaillé dans le monde entier, est mieux connue pour son projet « Panda Gone Wild, qui l’obligeait à se déguiser en panda pour obtenir la confiance de l’animal.

Lyndsey Addario est une photojournaliste qui voyage dans les endroits les plus reculés et dangereux de planète tout en étant mère d’un garçon de cinq ans.

This is what happens when I try to FaceTime a 5 year old. #remoteparenting Une publication partagée par Lynsey Addario (@lynseyaddario) le 23 Mars 2017 à 18h09 PDT

Le troisième photographe, Eran Sudds, avait attiré l’attention l’année dernière avec un projet similaire : Motherhood : Unfiltered, qui montrait aussi la vulnérabilité des mères. La professionnelle de Vancouver avait révélé au HuffPost : «on n’a pas besoin de filtres, de maquillage et de retouches – la maternité peut être et est magnifique en soi. »

The aftermath of one very short but very happy birthday party! Today @goodmotherproject turns 1!!! 💞 Une publication partagée par Eran Sudds (@eranjaynephotography) le 15 Avril 2016 à 10h11 PDT

Ces six premières mamans présentées ci-dessous représentent la réalité de tellement de femmes qui essaient tous les jours de faire de leur mieux.

Il y a Grace, la mère de trois enfants de moins de quatre ans, sans parler du chien, qui vient juste de recommencer à travailler.

Shauna, qui élève son bébé sur une ferme laitière et bovine, a pratiquement été attachée à une pompe les quatre derniers mois après des complications lors de l’allaitement.

Jonelle est une mère célibataire qui étudie à l’université à temps partiel en même temps de materner son bébé de trois mois.

Tatiana est propriétaire d’une entreprise et est le gagne-pain de la famille. Son mari est à la maison avec leur fille de 17 mois.

La blogueuse de fitness Ashley dirige des classes d’entraînement et de boot camp pour mères tout en s'occupant de son premier bébé.

Maman de jumeaux, Sabrina a lutté contre la dépression post-partum alors que son mari est absent de la maison la plupart du temps en raison du boulot.

Peu importe les circonstances, une chose est claire : ces mamans feraient n’importe quoi pour leurs enfants. Et ça inclus être aspergé de pouding... et de continuer à sourire quand même.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.

Close  La vraie vie des mères en photos sur  



































 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

VOIR AUSSI :