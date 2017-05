Quel jeans pour quelle silhouette? Suivez le guide!

ADVERTISEMENT

Si acheter des jeans est un vrai plaisir, cela peut se révéler complexe. Avec autant de choix de couleurs et de styles, la tâche peut sembler insurmontable. Pas de panique, nous sommes là pour vous aider.

Quand vient le temps de choisir une paire de jeans, le premier focus doit être votre silhouette. Ce ne sont pas tous les styles qui vont bien à toutes les morphologies. Il est primordial avant toute chose de bien se connaître.

Silhouette sablier

Si vous avez une silhouette sablier, recherchez des jeans aux couleurs unies. En terme de coupe, concentrez-vous sur un modèle qui épousera vos courbes sans être trop serré. Vous pouvez vous tourner vers des jeans à jambes droites plutôt que vers des skinny jeans.

Silhouette en poire

Si vous avez des hanches plus fortes, optez pour des jeans plus larges en bas de la jambe. La largeur supplémentaire permettra de créer une balance. Oubliez les jeans à plis.

Silhouette en pomme

Pour balancer un ventre plus large tout en mettant l’accent sur des jambes fines, lancez-vous sur les skinny jeans. L’élasticité des jeans permettra à la coupe d’être flatteuse pour les jambes tout en étant confortable au niveau du ventre.

Taille plus

Si vous avez une silhouette en sablier, les conseils donnés ci-haut s’appliquent aussi pour vous. Optez pour des coupes à jambe droite ou à jambe large, car les deux styles permettront de créer une silhouette proportionnée.

Grande et mince

Pour montrer vos jambes, optez soit pour les skinny jeans ou pour un style rétro pattes d’éléphants. Optez plutôt pour des nuances plus foncées, en gardant en tête que des couleurs plus pâles en contraste sur les jeans peuvent donner l’illusion que vous êtes plus petite, tout dépendant de l’effet recherché.

Silhouette droite

Si vous avez une silhouette droite de haut en bas, des jeans plus amples peuvent donner l’illusion de courbes. Si vous préférez opter pour le skinny, balancez votre silhouette avec un haut ample.

Si vous avez un ventre à camoufler

Optez pour une taille moyennement haute, qui devrait s’arrêter juste sous votre nombril qui permettra de dissimuler ces petites imperfections que vous aimez moins. Si vous voulez vous assurer que rien ne bouge, cherchez des jeans avec une bande large et de l’élasticité, qui feront office de gaine.

Petite

Si vous avez une silhouette petite, concentrez-vous plutôt sur des jeans aux coupes cintrées, comme les skinny jeans ou les jambes droites. Si vous voulez créer une illusion de grandeur, une taille haute est de mise.

Silhouette athlétique

Pour les femmes à la silhouette athlétique, on suggère des jeans foncés, assez élastiques. Vos courbes seront alors soulignées à la perfection.

