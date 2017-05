ADVERTISEMENT

Les grands travaux de rénovation du parc Jean-Drapeau prévus cet été obligent les organisateurs du 15e Piknic Électronik à déplacer la manifestation sur l’île Sainte-Hélène. C’est donc à la bucolique Plaine des jeux que sont attendus les meilleurs DJ du moment comme The Black Madonna, Maus, Seth Troxler ou Prins Thomas.



En ouverture, un tandem de choc avec Maus et Mighty Cat. Ils seront suivis le lendemain d’un autre duo incontournable, Tiga et Jacques Greene. Les gros noms de la planète musicale défileront ainsi du 21 mai au 24 septembre. Signalons, entre autres, les prestations du Britannique Jesse Rose, des Espagnols Chus + Ceballos et, pour la première fois à Montréal, du groupe allemand Motor City Drum Ensemble.



On ne s’arrête pas en si bon chemin. Les amateurs ne bouderont sûrement pas le pionnier norvégien de la space techno Prins Thomas. Le Montréalais Guillaume & The Coutu Dumonts fusionnera jazz et techno dans une prestation dont lui seul a le secret. Derrière les platines, on retrouvera également l’iconoclaste French Touch Chloé et la Londonienne Cassy. Côté artistes émergents, on pourra compter sur les prestations d’Axes, B.Traits et YokoO.



Plusieurs collectifs viendront aussi faire leur tour. Citons 64Hz, All Good, Big Tooth, Bolting Bits, Elusion, NVA et Trash Family. Les labels d’ici seront également bien représentés avec Ghost Club, Husa Sounds et Jack's Kartel.

Cliquez ici pour tous les détails.

À voir également :