Mauvaise journée? Ces 26 chansons vous feront danser automatiquement!

Vous avez à peine ouvert l’œil que vous le savez : la journée ne sera pas facile. Après vous être échappé l’entièreté de votre tasse à café dessus, eu un argument particulièrement violent avec votre tendre moitié concernant la disposition du beurre dans le frigo et marché sur le pied de votre patron, vous vous dites qu'il est temps d'agir? Nous aussi.

En vous proposant une overdose de bonheur, on pense vous permettre de survivre à votre mauvaise journée! Voici 26 chansons qui rehausseront votre moral sur le champ.

1. Happy – Pharrell Williams

Quoi faire quand le sourire ne se pointe pas sur votre visage? L'autosuggestion peut vous aider, Pharrell Williams l'a bien compris. «Je suis heureux! Je suis heureux! Je suis heureux!»

2. Walking on Sunshine – Katrina & The Waves

Un classique! Une petite marche au soleil et hop, ça va mieux tout à coup!

3. Rien ne sert de courir – Karim Ouellet

Journée infernale? On arrête tout, on pèse sur play et on re-la-xe le temps d'écouter Karim Ouellet nous confirmer que, vraiment, il n'y a pas de stress.

4. What I Got – Sublime

Arrêtez de broyer du noir et pensez à tout ce que vous avez : ce n'est pas si mal n'est-ce pas?

5. I'm a Believer – The Monkees

Qui n'a pas déjà chantonné les paroles de cette chanson de The Monkees? Bonne humeur garantie!

6. Life is Good – Champion

On vous met au défi de ne pas vous lever sur le champ pour vous gâter avec quelques pas de danse!

7. Don't take it personal (just one of them days) – Monica

Vous avez juste envie de vous terrer chez vous, les rideaux fermés? Monica vous comprend parfaitement!

8. Shake It Off – Taylor Swift

Parce que parfois, il faut juste se brasser un peu pour se débarrasser de sa mauvaise journée!

9. I'm so excited – The Pointer Sisters

C'est connu: la musique peut influencer vos pensées. Jouez un petit tour à votre esprit avec ce grand succès de The Pointer Sisters!

(Si ça ne marche pas, on vous conseille de flipper la table comme ces divas!)

10. Stronger – Britney Spears

Pourquoi ne pas vous taper une dégoulinante chanson pop sur la confiance en soi? Cette overdose de bons sentiments risque de vous remettre d'attaque avant le dernier déhanchement de Britney!

11. Feeling Good – Nina Simone

Quelle jolie chanson! La pièce parfaite pour apprécier les petits bonheurs de la vie. Le ciel est bleu? Le soleil brille? C'est tout ce que ça nous prend!

12. 1234 – Feist

Cette chanson est PARFAITE pour changer votre état d'esprit. Profitez!

13. Hey Ya! - OutKast

C'est intense, frénétique... Ça y va par-là. Comptez sur Outkast pour vous défouler comme il faut.

14. Piscine – Fanny Bloom

Si Fanny Bloom nous a surtout habitués à ses chansons sombres, elle a le don d'écrire de vrais vers d'oreille! À écouter en rêvant de l'été, bien sûr.

15. Wouldn't It Be Nice – The Beach Boys

Un petit son venu directement de la plage? Oui. Oubliez vos problèmes, fermez les yeux un brin et laissez la bonne humeur vous emporter!

16. Confident – Demi Lovato

Qui de mieux que Demi Lovato pour nous remettre le sourire aux lèvres après le énième «J'ai juste envie de retourner à la maison!» de la journée?

17. I Feel Good – James Brown

Comment passer à côté de cette chanson? Merci James Brown pour cette dose de bonne humeur!

18. Get Lucky – Daft Punk

Cette chanson est presque trop joyeuse pour être vraie. Si vous n'avez pas encore envie de danser, continuez à écouter la liste de lecture au plus vite!

Petit souvenir pour la route :

19. Ave Mucho – Misteur Valaire (aujourd'hui, Valaire)

Une chanson entraînante qui risque de vous donner des envies de faire la fête – plutôt que de vous cacher chez vous!

20. All Star – Smash Mouth

Ne laissez PERSONNE vous contredire : vous êtes une All Star!

21. The Middle – Jimmy Eat World

Vous pouvez compter sur Jimmy Eat World pour dire les bons mots. «Soyez vous-même! Tout va bien aller!» D'accord, Jimmy Eat World!

22. Bulletproof – La Roux

La journée est encore difficile? La Roux a les mots pour nous faire sentir invincible!

23. Montréal XO – Laurence Nerbonne

Avec son vidéoclip rose bonbon, la montréalaise qui a fait ses marques avec Hôtel Morphée nous donne une bonne dose de bonne humeur. Dur de ne pas danser, n'est-ce pas?

24. Wake Me Up Before You Go-Go - Wham!

Cette chanson – qui met en vedette feu George Michael – se passe de présentation!

25. Lollipop – Mika

Attention : à regarder après un certain entraînement à la bonne humeur. Sinon, votre ordinateur risque de se retrouver dans le mur. (On n'est jamais trop prudent.)

26. Don't Stop Me Now – Queen

Non, plus personne ne peut vous arrêter! Qui de mieux que le dynamique Freddie Mercury pour nous le rappeler?

BONUS – Parce que vous êtes maintenant assez de bonne humeur pour supporter une blague (ou Kathleen, c'est selon) :

Et puis, ça va mieux?

