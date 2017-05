ADVERTISEMENT

Le niveau de la rivière des Outaouais continue de monter, ce qui ne simplifiera pas la vie de citoyens vivant notamment dans l'ouest de la grande région montréalaise. Et ce, d'autant plus que des pluies importantes, allant de 15 à 40 mm, sont prévues à partir de vendredi.

Radio-Canada avec CBC et La Presse canadienne

Selon les prévisions de la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais, les niveaux d'eau devraient atteindre leur point culminant en début de semaine prochaine.

Dans la municipalité rurale de Saint-André d'Argenteuil, à moins de cent kilomètres au nord-ouest de Montréal, la population compose avec des inondations, des glissements de terrain et des affaissements de route.

Jusqu'à présent, 160 résidences ont été inondées et une soixantaine de personnes évacuées. Le Service de sécurité et de prévention des incendies affirme que dans la nuit de mercredi à jeudi, le niveau de l'eau a grimpé de 10 cm. Les sacs de sable patiemment empilés par les citoyens en bordure de leur maison ont été emportés par la rivière des Outaouais.

Ces résidents de l'Île Mercier, non loin de l’Ouest-de-l’île de Montréal, sont assiégés par les eaux.

De l'autre côté de la rive se trouve Rigaud, qui n'est pas épargné non plus par ces crues.

Sur l'Île Mercier, où les pompiers avaient procédé à des évacuations, mercredi, on dénombre maintenant une vingtaine de résidents qui ont été déplacés. Le pont reliant cette île à l’Ouest-de-l’île de Montréal est recouvert d'eau.

À l'Île Bizard, dix personnes ont dû quitter leur domicile.

132 municipalités frappées et 1400 résidences touchées

La surveillance demeure intense non seulement dans la région de Montréal, mais aussi dans celles de l'Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière, de la Montérégie et de la Mauricie.

Le premier ministre Philippe Couillard, s'adressant aux élus municipaux réunis aux assises de l'Union des municipalités, jeudi matin à Montréal, a fait état d'un bilan provisoire de 132 municipalités touchées et de 1400 résidences touchées ou menacées par la montée des eaux.

M. Couillard a salué les efforts des élus municipaux et souligné l'importance pour les autorités des divers paliers de gouvernement d'être sur le terrain.

« Vous n'êtes pas seuls. On est avec vous. Le gouvernement fédéral également est en lien avec nous », a insisté M. Couillard, ajoutant que « tous les outils et toutes les aides nécessaires » seraient mis à contribution pour assurer la la sécurité des citoyens et de leurs biens.

La quasi-totalité des régions du Québec sont affectées

Les préoccupations demeurent vives quant au niveau des cours d'eau, en particulier le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Maurice. Dans 14 des 17 régions du Québec, les ctoyens demeurent sur le qui-vive en prévision de la pluie abondante qui est attendue dès vendredi.

Ces crues exceptionnelles sont vécues non seulement au Québec, mais aussi en Ontario et au Nouveau-Brunswick. La fonte des neiges y contribue : c'est le cas notamment à La Tuque, dans le secteur Parent.

Avec les informations de Pascal Robidas et Sarah Sanchez

