On sait tous que les enfants ont de la difficulté à rester assis, surtout lorsqu'ils sont en classe. Un nouveau gadget, une sorte d'hélice qui est censée aider les élèves à rester concentrés en classe, est plutôt en train de rendre les professeurs complètement fous aux États-Unis.

Pour ceux qui ne sont pas au courant des dernières tendances, le «hand spinner» (ou «fidget spinner») est le plus récent gadget de la série de jouets «fidget», qui sont des jouets sensoriels. Ces petits jouets en plastique semblent plaire aux petits comme aux grands et les hypnotiser totalement. Même Forbes a qualité le «hand spinner» d'un «jouet de bureau essentiel».

Ce gadget est supposé aider à canaliser l'énergie tout en améliorant la mémoire et la concentration. Les jouets sensoriels ont été initialement conçus pour aider les parents qui ont des enfants autistes, anxieux ou ayant un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité.

Cela semble plein de bonnes intentions, mais les professeurs ont remarqué que les «hand spinners» ont commencé à être davantage une source de distraction en classe qu'une ressource.

