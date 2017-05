En 2008 la vie de ce jeune chef d'entreprise bascule à la suite d'un accident de moto. Après plusieurs semaines à l’hôpital les médecins annoncent à Vincent que les vertèbres cervicales ont été touchées lors du choc, il sera tétraplégique. Malgré cette horrible nouvelle ce jeune père de famille veut se battre, pour sa femme, son fils de six mois et pour les 45 salariés qui travaillent dans sa société. Cinq ans plus tard, la méthode de management de Vincent a fonctionné. Le chiffre d'affaire de son entreprise est en hausse constante. Il ne travaille que l'après-midi et peut ainsi s'occuper de sa petite famille. Un homme courageux qui n'a jamais baissé les bras aussi bien pour son entreprise que pour sa famille.

Il y a dans la vie des vraies et incroyable histoires d'amour, celle de Stéphanie et Sami en fait partie. Ces deux non-voyants attendent leur premier enfant. Une mission extrêmement délicate pour deux personnes non-voyantes. Tous les gestes du quotidien (changer une couche, donner un bain, se déplacer sans poussette) doivent être appris et maîtrisés avant l'arrivée du bébé. Pour cela le couple participe à différents atelier de puériculture au Service d'Aide à la Parentalité des Personnes Handicapées (SAPPH). Ces deux amoureux complices ont aussi leurs familles respectives pour les aider. Un couple qui croit au destin et qui a toujours gardé espoir.

Etre une jeune trentenaire handicapée vivant dans un studio de 22 m² au centre de Paris, difficile mais pas impossible. Atteinte depuis la naissance d'une arthrogrypose, une maladie qui touche les muscles des bras et des jambes, cette jeune femme de 33 ans n'a peur de rien et a envie de tout. Pétillante, joyeuse et souriante, dès le passage obligatoire de son auxiliaire de vie Marie démarre énergiquement sa journée malgré les problèmes de transports, les gens non-tolérants, les voitures mal garées et l'inaccessibilité des lieux publics, quelle rencontre chaque jour. Pour elle, aucun rêve n'est inaccessible, faire le tour du monde, devenir comédienne, tout est possible et ça marche.

Ce n'est pas facile tous les jours d'être une maman non-voyante. Khadija adore s'occuper de ses deux enfants. Combattre les préjugés et prouver qu'elle est une maman comme les autres, est le quotidien de cette femme. Khadija connaît bien aussi le centre Sainte-Marie, elle a appris beaucoup de choses pratiques et utiles pour l'éducation de ces enfants. Elle les accompagne à l'école et va les chercher, elle s'occupe aussi personnellement de leurs devoirs. Sa grande fierté est les excellents résultats scolaire qu'obtiennent ces enfants. Imperturbable, simple et réfléchie, cette super maman est fière de qu'elle a accomplit.