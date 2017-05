Styles de soirée: « En Vogue avec Holt », une chic soirée de magasinage pour la bonne cause

ADVERTISEMENT

Mercredi 3 mai se déroulait la deuxième édition de « En Vogue avec Holt », une chic soirée de magasinage pour la bonne cause afin de lutter contre la maladie mentale.

700 invités étaient conviés. Au programme: magasinage, défilé de mode Flash Fashion où la mode devient une métaphore pour la maladie mentale.

Les profits de la vente de billets ainsi que 10% des ventes de la soirée seront remis aux deux causes supportées par Let’s Bond, La Fondation Jeunes en Tête et la Fondation Douglas.

« Let’s Bond » est un mouvement constitué de jeunes professionnels engagés et dynamiques désirant aider un nombre toujours grandissant de jeunes adultes souffrant de maladie mentale. Cet objectif est atteint grâce à des efforts de sensibilisation, de promotion de l’acceptation, par la levée de fonds et par l’organisation d’évènements engageants. De plus, le mouvement espère offrir un support financier aux fondations qui sont aux premières lignes et qui font le travail sur le terrain. Comme l’explique le président Chris Harden, « Nous pouvons tous être des leaders pour la cause en sensibilisant les gens aux effets de la maladie mentale. Nous travaillons à ce que la maladie mentale soit acceptée au même titre que toutes les autres maladies. C’est en soi l’impact recherché. »

Pour voir les photos de la soirée dans la galerie ci-dessous

