Le nombre d'élèves en difficulté au niveau collégial au Québec a bondi de près de 25 % depuis l'année dernière, selon ce qu'a appris Radio-Canada. Au même moment, les budgets alloués à ces élèves ont crû de 12 %, mais ce n'est pas encore assez, dénonce le Parti québécois.

Un texte de Mathieu Dion, correspondant parlementaire à Québec

En 2016-2017, on dénombrait 17 255 élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), comparativement à 13 910 l’année précédente, nous indique des données du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. En tenant compte du nombre d’étudiants inscrits au collégial au début de l’année scolaire, près d’un élève sur dix se trouvait donc en difficulté.

Les sommes accordées pour soutenir ces étudiants se sont établies à 35,8 millions de dollars, soit une hausse de 12,4 % par rapport à l’année précédente.

Pour le porte-parole du Parti québécois en matière d’Enseignement supérieur, Alexandre Cloutier, la situation est devenue « hors de contrôle ». Il déplore l’insuffisance constante des budgets.

«Déjà en 2015, la Commission des droits de la personne avait sonné l’alarme sur la nécessité d’offrir les services appropriés. Et maintenant, avec pas assez d’argent, on en demande encore plus aux institutions.» - Alexandre Cloutier, porte-parole du Parti québécois en matière d’Enseignement supérieur